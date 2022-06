Arturo Elías Ayub explica en TikTok por qué bitcoin y otras criptomonedas perdieron 70% de su valor

El empresario Arturo Elias Ayub advirtió hace unos meses “que nadie debería invertir en criptomonedas” y reciéntemente subió un video en TikTok en el que explicó por qué perdieron 70% de su valor.

Elias Ayub subió un video en la plataforma TikTok donde mencionó que “las criptomonedas valen el 70% de lo que llegaron a valer”.

“Ay Arturo, es que tu no le entiendes a estos negocios, así me contestaban los criptolovers”, dijo Arturo Elías Ayub al recordar que les decía a los que defendían la inversión en este tipo de monedas digitales, sobre todo en tiempos en que estaban "subiendo los bitcoin".

“Yo contestaba que era algo súper riesgoso, que por favor no lo hicieran, que era una apuesta, que sobre todo si no te sobraba dinero para invertir, que no lo pusieras en eso”.



“Hoy que todos los mercados son un desastre y se está cayendo la bolsa en Nueva York y que las acciones valen mucho menos. Lo primero que están vendiendo los inversionistas son sus criptomonedas”.

El yerno de Carlos Slim advirtió que invertir en criptomonedas era algo “muy riesgoso”.

Ejemplificó que si alguien adquirió mil pesos en criptomonedas ahora solo tiene 300 pesos.

Aconsejó a los inversionistas a vender primero lo que está en riesgo, que son las criptomonedas.



En contraste, el dueño de Grupo Salinas y la televisora TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, se ha inclinado por recomendar la compra de Bitcoin ante la inflación en el país y a hacerlo como "un pequeño ahorro".

“Cada vez que un gobierno ha decidido inflar la masa monetaria, no ha habido forma de escapar a las repercusiones negativas”, escribió en abril pasado el empresario.

En un tuit mencionó que las personas tienen que hacer un ahorro y deben adquirir Bitcoin para tener “mínimo un pequeño ahorro”.



Ya sabemos qué va a pasar con la inflación, yo les recomiendo comprar #Bitcoin para que cuiden su dinero, mínimo un pequeño ahorro. “Cada vez que un gobierno ha decidido inflar la masa monetaria, no ha habido forma de escapar a las repercusiones negativas” -El patrón Bitcoin. pic.twitter.com/0Um3k9vDQv — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 12, 2022

Además, hace un año, Salinas Pliego, anunció en su cuenta de twitter que Banco Azteca analizaba la incorporación de criptomonedas.

"Bitcoin es una buena forma de diversificar tu portafolio de inversión y creo que cualquier inversionista debería ponerse a estudiar sobre las criptomonedas y su futuro. En Banco Azteca estamos trabajando para traerlas a nuestros clientes y seguir promoviendo la libertad", escribió en la red social.

Salinas Pliego es un promotor de las criptomonedas. En sus mensajes en su cuenta de twitter, respondió a sus seguidores que Banco Azteca sería el primer banco en aceptar este tipo de activos en México.

“Claro, recomiendo el uso de Bitcoin, y mi banco y yo estamos trabajando para ser el primer banco en México en aceptar Bitcoin", dijo el magnate.



Advierten riesgos de corrupción con criptomonedas

La falta de transparencia en algunos tipos de criptomonedas y los niveles de concientización sobre el uso de tecnología blockchain aumentan el riesgo de que estos activos virtuales se usen para sobornar y corromper, dijo el director de Kroll para la práctica de Riesgo y Diligencia en Cumplimiento, Michael Watt.

El problema es que la transparencia entre los distintos tipos de criptomonedas varía, pues hay algunas que son aceptadas por bancos y son estables, pero en otras los creadores no dejan que las autoridades revisen las transacciones y no se pueden rastrear operaciones, por lo que pueden usarse para sobornar.

Los criminales usan las que no se pueden investigar y que sólo se pueden rastrear con el consentimiento de sus creadores, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Sobre el reciente Informe antisoborno y corrupción que emitió Kroll, dijo que la percepción en México es que las corruptelas son iguales que en los años pasados, es decir, las empresas sienten que experimentan el mismo nivel.

De acuerdo con el reporte, hay una mayor concientización sobre la necesidad de usar más la tecnología blockchain para dar seguimiento a las transacciones con criptomonedas.

