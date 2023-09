El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reducirá de 52 a 43 sus operaciones por hora con la meta de reducir su tráfico en 10 millones de pasajeros anuales.

Esta cantidad de viajeros puede ser absorbida por las terminales de Toluca, Puebla, Cuernavaca o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aseguró el almirante Carlos Velázquez Tiscareño, director general del aeropuerto capitalino.

“¿Cuántos aeropuertos hay aquí? Toluca, Puebla, Cuernavaca, AIFA… nuevecito. Eso se reparte, lo que es un hecho es que no podemos seguir así aquí (en el AICM). Este aeropuerto necesita renovarse y cambiarse en el lado tierra, no en el lado aire. Claro, 10 millones no los capta, por supuesto, el AIFA, pero el AIFA es la primera fase del aeropuerto, hay otra fase a futuro”, indicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Explicó que la reducción de 61 a 52 operaciones por hora que se aplicó el año pasado no funcionó porque las aerolíneas empezaron a utilizar aviones más grandes y por eso se tuvo que hacer una nueva declaratoria de saturación para reducir el flujo de pasajeros.

“Nos metieron 6 millones de pasajeros adicionales. Unas (aerolíneas) muy incumplidas y otras no. Lo movieron de manera legal, no tengo problema con eso. El slot marca hora de despegue y aterrizaje y no especifica el modelo de avión, puedes meter el que quieras”, comentó Velázquez.

La nueva reducción de operaciones no permitirá que las aerolíneas operen los horarios de despegue y aterrizaje con aviones más grandes.

Respecto a qué aerolíneas tendrían que reducir más su número de operaciones, el almirante reconoció que se trata de un proceso complejo en el cual ya están trabajando, pero indicó que las aerolíneas con mayor número de vuelos y con mayor antigüedad tendrían que regresar una mayor cantidad de horarios, por lo que Aeroméxico sería la más afectada.

“Se hace de manera equitativa y proporcional, quien tiene más vuelos es la que más regresa para que sea proporcional. Aeroméxico es la que más vuelos tiene y más regresa, pero tiene más históricos”, detalló.

Le inyectarán presupuesto

El director general del AICM comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le asignó al aeropuerto mil 500 millones de pesos más en presupuesto para 2024, adicionales a los que generalmente se les asigna cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Este dinero se utilizará en incrementar la seguridad del principal aeropuerto del país, ya que enfrenta problemas con las casas de cambio, pero también se utilizará en darle mantenimiento a las instalaciones.

Velázquez Tiscareño detalló que de momento se han cambiado los elevadores, las escaleras eléctricas, los rayos X, se ha introducido un nuevo equipo de detección de explosivos y 30 escáneres corporales.

“Ha mejorado la seguridad, tenemos menos droga. Hemos estado trabajando sobre las bandas que trabajaban aquí, con los taxistas. No tengo un solo reporte de robo de maleta desde febrero”, subrayó.

Además del presupuesto adicional, el AICM ha emprendido medidas para cobrar las deudas que varios comercios tienen con la administración.

“No tenemos deudas, tenemos muchos negocios, tenemos muchos ingresos, pero tenemos que pagar muchas cosas, salimos tablas. Estamos recuperando deudas incobrables, cerrando locales y los que no pagan se van al jurídico”, concluyó.

El AICM atendió a 27.9 millones de pasajeros en vuelos comerciales entre enero y julio pasado, por debajo de los 29 millones que movió en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, según cifras del propio aeropuerto.