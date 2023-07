La inteligencia artificial (IA) tendrá su impacto más visible en el mercado laboral dentro del próximo lustro, aseguraron expertos a EL UNIVERSAL.

Se usarán algoritmos para el proceso de análisis de datos en la contratación de personal, así como en el desarrollo de labores de contabilidad o trabajos operativos.

Aún es temprano para determinar cuál será el impacto que tendrá la IA, pero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula que uno de cada cuatro trabajos (27%) tiene un alto riesgo de desaparecer por esta tecnología.

Se acabarán los trabajos relacionados con tareas peligrosas y tediosas, lo que puede llevar a que las personas enfrenten un mayor ritmo laboral, mientras que los empleados que tengan habilidades que se complementen con la IA podrán aspirar a mejores salarios.

La Encuesta de Expectativas de Empleo para el tercer trimestre de 2023, de Manpower, reveló que cerca de 40% de los directivos de mil empresas del país dijeron ya utilizar herramientas de IA para el reclutamiento o están en proceso de hacerlo, en tanto que otro 22% respondió que planea llevarlo a cabo en los próximos 12 meses.

La integrante del Comité de Comunicación de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, Carmen García Gómez, explicó que en el sondeo de Manpower se encontró que los sectores que más utilizan IA en sus procesos de reclutamiento son las ciencias de la vida y la salud, seguido de las tecnologías de la información, transporte, logística, automotriz, manufactura, energía, finanzas y bienes raíces, en ese orden.

Regiones adelantadas

Las zonas donde las empresas están usando más la inteligencia artificial durante los procesos de contratación, destacó García Gómez, son el noreste del país, continuando con la Ciudad de México.

“Aún no podemos dimensionar qué puede pasar, porque dependerá de cómo se implementa… pero ya vivimos en medio de la IA. Por ejemplo, las asistentes de voz, los hogares inteligentes y los algoritmos que se usan para enviarnos publicidad basada en lo que nos gusta ver y comprar”, explicó.

Los directivos encuestados por Manpower identifican un impacto positivo en los próximos dos años en su plantilla laboral. En concreto, 49% considera que mejorará la capacitación de los empleados, 42% que habrá más compromiso con los trabajadores y 42% que se necesitará capacitar y aumentar las habilidades del personal.

“El reto más fuerte será lograr la capacitación del personal porque en la medida que avanza la IA se transforman los trabajos y hay que mantenernos al día”, expuso García Gómez durante una entrevista con esta casa editorial.

El fundador y director de Codifin, Pablo Fajer, estimó que los efectos de la IA se verán en México en los próximos dos a cuatro años y desaparecerán principalmente los trabajos en la parte administrativa, como contabilidad financiera y puestos operativos, aunque no se eliminarán totalmente.

Recordó que el Foro Económico Mundial estimó que 75 millones de empleos estarán en riesgo por la IA, pero se van a generar 30 millones que requerirán otras habilidades.

Desde su punto de vista, hay que considerar que los costos son altos para incorporar el software con la nueva tecnología, lo que limitará su adopción sobre todo en las micro y pequeñas empresas, situación que se volverá un problema porque deberán mantener su competitividad ante otras compañías que utilizarán inteligencia artificial.

“Se abren dos grandes brechas, por una parte, cómo harán las empresas chicas que no tienen niveles de inversión para transformarse y, la otra gran brecha, quiénes son capaces de seguir con esa tecnología para mejorar sus procesos de manera interna. Por eso el reto será capacitar a los colaboradores para que se certifiquen en ciertos procesos y la clave estará en cómo capacitar al personal”, opinó.

Educación limitada

En el documento Desigualdades, inclusión laboral y futuro del trabajo en América Latina, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se muestra que “la educación actual no está formando para el mercado laboral del mañana”.

La comisión indicó sólo 28% de los trabajadores mexicanos tienen un nivel educativo adecuado o acorde a lo que el puesto exige, por lo que se debe trabajar en la capacitación para aprovechar los procesos de regionalización que pueden beneficiar a la economía mexicana.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, recordó que “los expertos mencionan que paulatinamente algunos de los trabajos mecanizados [en lo físico y en lo intelectual] podrían desaparecer.

“Se requiere de un readiestramiento de la fuerza laboral, cuyas actividades son más propensas a desaparecer, con el fin de que puedan seguir laborando en otras áreas de la empresa”, comentó.

“La llegada de la IA genera más empleos en la industria, pero de otras características a los actuales. No debemos temerle a la llegada de esta tecnología, y al contrario, debemos incorporarla porque nos hará más productivos.

“Es como cuando en la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, muchos creían que las máquinas iban a reemplazar al hombre y no fue así, sino que se dio un crecimiento exponencial del empleo, pero de otra naturaleza”, agregó Abugaber.

En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Innovación Empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Sánchez Argomedo, reconoció que las estimaciones apuntan a que se perderán empleos.

“En dos años no será demasiado el impacto, pero en el horizonte de cinco años veremos un cambio. A mí me gusta verlo como una sustitución. Las empresas no tenemos que despedir a los trabajadores, sino capacitarlos. Es mejor adaptarnos con los colaboradores, darles las capacidades para manejar estas nuevas herramientas. En el futuro, en lugar de tener a los empleados en la sucursal, los tendrás detrás de una terminal tomando decisiones”, subrayó Sánchez Argomedo.

En su opinión, la tasa de desempleo aumentará en el largo plazo. Por eso, señaló, es necesario capacitar a los trabajadores.