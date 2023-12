En un contexto donde la evolución tecnológica y la demanda de servicios personalizados definen la vanguardia financiera, Afore Coppel emerge como un líder visionario al trastocar su modelo de atención. Esta transformación no es meramente cosmética; es una redefinición radical de cómo una institución financiera puede ser un verdadero aliado en el viaje hacia la jubilación.

La apuesta de Afore Coppel por la innovación se refleja en el lanzamiento de iniciativas impactantes. Desde el intrigante Blog "Mejora tus finanzas", destinado a empoderar a los clientes con conocimientos financieros prácticos, hasta el revolucionario Simulador de pensiones, que arroja luz sobre el futuro financiero de los trabajadores, cada paso está meticulosamente diseñado para crear una conexión más profunda con los usuarios.

Foto: cortesía

Atención centrada en el cliente

La atención al cliente deja de ser un simple servicio para convertirse en una experiencia memorable. El Programa de recompensas, que fusiona educación financiera con beneficios tangibles, y el Asesor virtual, una joya de inteligencia artificial que responde a las preguntas con precisión y rapidez, demuestran un enfoque centrado en el usuario.

Además, Afore Coppel no solo administra fondos; cultiva una cultura financiera sólida. El rediseño del estado de cuenta no es solo una cuestión estética; es un intento consciente de hacer que la información sea accesible y estimulante. Es el compromiso de convertir la planificación financiera en una tarea intrigante y no en una carga.

Foto: cortesía

Modelo de atención vanguardista

Cabe mencionar que el futuro de Afore Coppel se modela en tres pilares físicos y digitales. El Módulo de Servicio, un faro de asesoramiento previsional, el Kiosko Digital, un rincón de autoservicio potenciado por la tecnología, y el Acompañamiento Digital, que facilita la transición de los clientes hacia lo digital, son elementos que encarnan la especialización y eficiencia.

En ese sentido, Afore Coppel, un componente vital del Grupo Coppel, con su ilustre trayectoria de 80 años, reafirma su compromiso con el bienestar financiero de sus afiliados. Más que una empresa, se erige como un socio leal en las diversas etapas de la vida de sus clientes.

Foto: cortesía

Siendo este cambio no solo un simplemente ajuste operativo; es un manifiesto en el que Afore Coppel proclama su compromiso de estar a la vanguardia, liderando el camino hacia una jubilación más segura y próspera. La institución no solo está transformando su imagen; está moldeando el futuro financiero de millones, y con ello, redefine el paradigma mismo de lo que significa ser una Afore visionaria en el siglo XXI.

Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar