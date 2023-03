Con el paso del tiempo, la sociedad ha sufrido diversas metamorfosis en su comportamiento por diferentes factores, uno de ellos es resultado del quehacer gubernamental que aún sigue siendo limitado, el cual no ha logrado fortalecer y mejorar la Seguridad Ciudadana y Humana, reduciendo gradualmente la confianza por el derecho a caminar seguro y sin miedo, lo que origina malestar, hartazgo e impotencia, desarrollando conductas violentas y actitudes agresivas, sumado a los factores[1] individuales como: la carga genética, la edad en la que se produce la conducta violenta, los modelos de influencia, el consumo de sustancias, la falta de reflexión, el no aprendizaje de habilidades correctas para la resolución de conflictos, la percepción errónea de la comunicación o acciones de los demás, incluso también por hechos traumáticos, sin embargo; existen otros factores que promueven este tipo de conductas y actitudes y es la falta de cobertura de necesidades que existen en un territorio, luego entonces; ¿Es necesaria la trazabilidad para minimizar la violencia y caminar seguro? Desde luego que sí, ya que repercute directamente. La trazabilidad es una herramienta clave para conseguir una mayor y mejor efectividad en los procesos ya sea de un producto o de un servicio, sin embargo; es necesario y fundamental tener perfectamente trazado el sistema implantado, en este caso en la administración gubernamental y que no necesariamente deriva en procedimientos estrictos sino en la conducción organizativa para atender la necesidad del ciudadano y de las propias dependencias.

Cuando hablamos de seguridad ciudadana, no solo debe involucrarse al cuerpo policial sino también a todos los actores que conforman la estructura administrativa en el municipio, no se puede aminorar el trabajo de un área con respecto de la otra, ya que el trabajo se observa en conjunto y no de manera individual. Partamos que un Ayuntamiento establece su trazabilidad sin darse cuenta en muchas de las ocasiones a partir de la planeación planteada en el Plan de Desarrollo Municipal, el cual debe estar fundamentado no solo legalmente, sino por los análisis puntuales de lo que hizo o dejo de hacer la administración anterior, por las necesidades que existen en cada área, por las deudas y/o recursos obtenidos, por la proyección de riesgo y por la jerarquización de necesidades, posterior a esto, se involucran los tiempos y movimientos de la administración lo que genera resultados positivos y/o negativos en su desempeño, reflejados en la atención y percepción ciudadana, todo esto formaliza un proceso de TRAZABILIDAD, lo que al día de hoy se vuelve complejo para el servidor público y repercute no solo en la seguridad, sino también en cada una de las dependencias que conforman un Ayuntamiento.

Imagen 1. Secuencia superficial de trazabilidad

Luego entonces; la trazabilidad analiza e identifica desde el origen, los puntos vulnerables, las manipulaciones y la evolución que existe en el proceso gubernamental, para fortalecer las debilidades y puntos críticos, sin esto; el desempeño se vuelve deficiente y la mejora continua pasa desapercibida, lo que genera actitudes agresivas y conductas violentas entre los ciudadanos y los servidores públicos.

En el caso de Tehuacán, estas conductas y actitudes empiezan a expandirse por la desatención de cada problemática y/o necesidad, como son: los delitos que se cometen con violencia y desafortunadamente siguen sin ser confinados por completo, el desempeño gubernamental limitado y por los factores de riesgo que existen en el territorio que en su conjunto generan una trazabilidad fracturada en la administración gubernamental, por ejemplo; el sector agrícola en el municipio se encuentra debilitado, la falta de proyección y el cambio de clima nulifica los resultados óptimos y minimiza el interés por trabajar y desarrollarse en este sector, hay 76,973 habitantes[2] con carencia por acceso a la alimentación, aunque la pobreza extrema disminuyó mínimamente, la población en situación de pobreza moderada incrementó aproximadamente a 153,012 personas, también repercute las más de 120 colonias y/o lugares con rezago Social, además; la población total indígena es de aproximadamente 57,244 personas, en un total de 40 localidades la cual carece de proyectos de infraestructura. De enero a octubre del 2015 se regularizaron 56 lotes en el municipio de Tehuacán, por parte de CORETT[3], sin embargo; se tienen registradas aproximadamente 42 colonias irregulares y más de 100 fraccionamientos no municipalizados, el número de viviendas con hacinamiento (más de 2.5 ocupantes por dormitorio) es de 19,140, que la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo es de 67,118 personas[4] y el número de población identificada con carencia por ingresos es de 26,665 aproximadamente, lo que muestra un desequilibrio económico y por ende laboral, además de existir cierto desorden en el ambulantaje y en el transporte público, este último; generado por unidades que no están regularizadas, que incluso han sido presas de la delincuencia y de ocasionar accidentes viales que repercuten directa o indirectamente en el ciudadano, el poco desarrollo y aprovechamiento en energías limpias, un crecimiento habitacional que empieza a reducir la cobertura de áreas verdes, un estado cuyo promedio educativo es de nivel secundaria y una migración delictiva de otros estados, entre muchos otros, lo que en suma, genera residuos y/o trazas en la trazabilidad, lo que potencia factores de riesgo, los cuales repercuten en la conducta individual y que no son observados, analizados y atendidos adecuadamente desde su origen afectando directamente la Seguridad Ciudadana y Humana, incluso, en el municipio empiezan a existir casos de abuso de la fuerza pública y confrontaciones entre los mismos servidores públicos de manera agresiva, por una mala rendición de cuentas, por decisiones erróneas, por favores políticos, por discrepancias partidistas o por desatinados avances en la gestión, lo que acumula situaciones negativas y por ende tensión e impotencia, generando impactos residuales negativos, derivado de la incorrecta vinculación y análisis en la trazabilidad de la administración y del territorio.

Por último; la sociedad es fundamental dentro de los procesos de trazabilidad, sin embargo, aunque sigue siendo limitada la inclusión ciudadana en las decisiones gubernamentales, es urgente su participación organizada en el comportamiento de la trazabilidad gubernamental y que se exija de manera contundente un buen desempeño de la autoridad, para recuperar el derecho a caminar seguro y sin miedo. Si los servidores públicos no analizan, no ordenan, no incluyen al ciudadano, no sé comprometen, no quieren y/o no pueden, que renuncien…





