VIDEO TIKTOK, hombre hace un auto de nieve y confunde a la policía

El frío ya está presente y aunque en gran parte de nuestro país no cae nieve, ya se puede apreciar en otras latitudes cuando vemos imágenes o videos en redes sociales. Y como la nieve suele ser sinónimo de diversión, un hombre se volvió viral en TikTok por este motivo.

Canadá es uno de estos países donde la nieve ya está presente, pero esto no elimina las reglas viales que indican dónde no se pueden estacionar. En caso de no hacer caso a esta indicación, la policía dejará una infracción en el parabrisas por esta falta al reglamento.

Tras esto, un jóven tuvo una ingeniosa idea: con la nieve del suelo hizo un auto a escala real, como si se tratara de un DeLorean. Algo así como armar un castillo de arena en la playa, pero con nieve, en la zona donde está prohibido estacionarse.

Cuando una patrulla circulaba por la zona, se le hizo raro ver un auto parado, pero al acercarse tenía formas muy peculiares. Al tratar de remover nieve de la carrocería para inspeccionarlo, simplemente no aparecía ningún auto y ahí descubrieron que era un montón de nieve.

Tras esto, los oficiales colocaron una nota en el papel que es usado para infraccionar diciendo “Nos hiciste la noche. Jajajaja”, y así es como una jornada laboral pasa a ser memorable con una pequeña ocurrencia invernal.