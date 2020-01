Tesla, la compañía estadounidense ubicada en Silicon Valley, California se ha caracterizado por crear diseños futuristas y por ir a la vanguardia en la tecnología automotriz.

Desde la creación de tecnología espacial hasta el polémico lanzamiento de la Cyber Truck, Tesla ha demostrado que viven pensando en el futuro, y ahora con el nuevo "spoiler" sobre su último proyecto, parecen haber cumplido una de las fantasías de cualquier amante de los autos espaciales, un auto que habla.

Elon Musk, el excéntrico dueño y fundador de Tesla publicó en Twitter un pequeño video donde se observa un auto Modelo 3 diciendo “No te quedes ahí solo viendo, súbete” con una descripción que dice “Tesla pronto le hablarán a las personas si lo quieres. Esto es real”.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa

— Elon Musk (@elonmusk) 12 de enero de 2020