Tesla piensa lanzar el auto más barato en su historia y esto podría costar

La búsqueda continua de Tesla para fabricar autos más asequibles lo llevará al segmento de hatchback compacto, insinuó su director ejecutivo. Planea hacer un modelo con sabor europeo dirigido directamente al Volkswagen ID.3.

"No tendremos éxito en nuestra misión si no hacemos que los autos sean asequibles. Lo que más me molesta acerca de dónde estamos ahora es que nuestros autos no son lo suficientemente asequibles. Necesitamos arreglar eso", dijo el jefe de la compañía, Elon Musk en una conferencia telefónica. "Sería razonable asumir que fabricaremos un vehículo compacto de algún tipo, y probablemente un vehículo de mayor capacidad de algún tipo", agregó, según la revista británica Autocar.

En Alemania, el primer automóvil eléctrico diseñado específicamente por Volkswagen tiene un precio base de alrededor de 42 mil dólares, mientras que el Model 3 comienza en 55 mil 300. Por supuesto, asequible es un término extremadamente relativo; hay que tomar en cuenta que el Golf de octava generación, que tiene aproximadamente el mismo tamaño que el ID.3, comienza en 23 mil 500 dólares.

Como era de esperar, Musk no ofreció detalles concretos sobre el modelo compacto. No sabemos dónde se construirá, aunque Tesla recientemente cortó un bosque para construir una Gigafactory en las afueras de Berlín.

Tesla lanzó con éxito la producción del Model Y a principios de 2020, y ahora está centrando su atención en llevar la Cybertruck al mercado.

De cara al futuro, Tesla podría reducir su tamaño a un segmento aún más bajo del mercado. A principios del año, poco después de que abriera un Centro de Investigación y Desarrollo en Shanghai, China, publicó un boceto de lo que parece ser un automóvil urbano.

"Tesla lo está esperando; el Tesla de estilo chino barrerá el mundo", escribió la compañía para acompañar el boceto. Nuevamente, no sabemos cuándo llegará al mercado, aunque Musk afirmó en 2018 que Tesla lanzará un automóvil compacto "en menos de cinco años".