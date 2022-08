Razones por las que te pueden multar si tienes placas de otro estado

Todos los días circulan en la Ciudad de México millones de autos, muchos de los cuales portan placas de otros estados. En algunos casos ello responde a una simple visita a la capital, pero en otros se cree que con eso se pueden evitar ciertas multas. Para que salgas de dudas vamos a decirte cuáles son las infracciones a la que pueden ser acreedores los conductores con matrículas de entidades diferentes a la CDMX.

¿Puedes ser acreedor a una multa en la CDMX si traes placas de otro estado?

La realidad es que no hay una respuesta simple a la pregunta de si te pueden multar por traer placas de otro estado diferente al que estás circulando. La razón es que cada entidad tiene su propio código de tránsito y, en el caso de la Ciudad de México, no existe una norma que diga que si transitas con placas foráneas podrás terminar con una infracción.

De hecho, la Constitución Política de México establece en su artículo 11 el principio de libre tránsito que otorga a todos los ciudadanos la posibilidad de desplazarse por todo el territorio nacional sin restricciones. Eso significa que puedes dirigirte con tu vehículo a cualquier estado.

Pero lo anterior no quiere decir que la policía de tránsito no pueda detenerte. Si las autoridades consideran que estás infringiendo alguna norma, su trabajo será infraccionarte.



Foto: Pixabay

Esta es la multa oficial por portar placas de otro estado

A principios de este año el gobierno realizó una modificación al artículo 160 del Código Fiscal de la Ciudad de México donde establece como de carácter obligatorio la matriculación en la capital para todos los dueños de autos que habitan en la CDMX.

Con base en lo anterior, el artículo 464 del Código Fiscal de la CDMX, establece una multa por evadir el pago de tenencia con un coche con placas de otro estado. La sanción es de 521 a 911 pesos.

Esta multa se debe a la amplia circulación de autos con placas de otros estados, principalmente del Edomex y Morelos. Sin embargo, el Código Fiscal de la CDMX aclara que solo aplica para quienes emplacaron sus autos antes del 2022 así como para modelos que tienen un valor de más de un millón de pesos.

Por otra parte, el Reglamento de tránsito de la CDMX hace mención, en el artículo 33, que el agente de tránsito solo puede multar a los conductores si los vehículos con placas foráneas se encuentran estacionados en zonas en las que existan sistemas de cobro por estacionamiento en vía pública (parquímetros) y no han cubierto la cuota en el momento de revisión.

Además se les puede infraccionar en caso de que el comprobante de pago no sea visible desde el exterior del auto o si el número de placas no coincide. También si el vehículo estacionado no coincide por sus dimensiones con el tipo al que está destinado el cajón.

La sanción en estos casos es de 5, 7 o 10 UMAS (Unidades de Medida y Actualización Vigente) que es equivalente a pagar 481, 673 o 962 pesos.

¿Qué es la megalópolis y cómo puede ayudarte a evitar multas?

Megalópolis es un concepto que existe entre varios estados como Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala para que los ciudadanos pertenecientes a esas entidades puedan circular sin ninguna restricción por la Ciudad de México, por lo mismo están homologados, cuentan con un engomado similar y también deben cumplir por igual los derechos y obligaciones de los capitalinos, como la verificación vehicular y el Hoy No Circula.



Foto: Pixabay

Pase Turístico: una alternativa para que los autos foráneos no sean multados

No obstante, si no perteneces a las entidades de la megalópolis, pero vas a visitar la capital, puedes tramitar tu pase turístico para circular sin restricciones, por lo que estarás exento del Hoy No Circula y de otras infracciones.

Este pase no tiene ningún costo, se tramita solo una vez por semestre y dura 14 días. Aunque también está la opción de tramitarlo 2 veces por semestre con una vigencia de 7 días. Incluso, si piensas visitar la ciudad por un puente vacacional, puedes tramitar el pase por solo 3 días.

Para obtener el permiso debes dirigirte a la página web del Pase Turístico e ingresar los siguientes datos:

- Correo electrónico del dueño del vehículo, al registrarte el sistema te enviará una liga donde deberás ingresar tus datos personales.

- Tras el registro el sistema te proporcionará una clave de acceso que deberás escribir en el recuadro verde del lado derecho en la página web.

- Después te pedirán los datos de tu tarjeta de circulación.

- Finalmente podrás generar tu pase turístico e imprimirlo.

Ten en cuenta que este permiso solo es para vehículos foráneos.



Foto: Pixabay

¿Qué hacer si te multan por tener placas de otro estado?

Si viajas a otro estado con tu auto es importante que revises el reglamento de tránsito local para saber qué acciones no están permitidas al volante.

Y, en caso de que te infraccionen, paga la sanción lo antes posible. Cada estado dispone de una oficina física, pero actualmente la mayoría también tiene una plataforma virtual para liquidar la multa de forma electrónica.

De hacer caso omiso a dicha sanción, una consecuencia podría ser que lleguen a retener tu tarjeta de circulación lo que puede ocasionar un gasto extra por acabar en el corralón.

