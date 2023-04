En una ciudad tan grande como la CDMX no siempre es sencillo encontrar un lugar para estacionarse, pero antes de que caigas en la tentación de dejar tu auto en un espacio destinado a personas con discapacidad conoce las razones por las cuales debes evitarlo, incluyendo la multa que deberás pagar.

La primer razón por la cual no deberías estacionar en un lugar para discapacitados es simplemente empatía y respeto. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) señala que la intención de los lugares reservados es evitar que aquellos con movilidad limitada tengan que recorrer grandes distancias.

Y no solo eso. Seguro has notado que a los lados de los cajones hay un espacio con rayas diagonales, estos están diseñados para que las puertas del auto abran completamente y se pueda colocar la silla de ruedas o cualquier otra ayuda que permita con comodidad a la persona bajar y subir del carro.

Así que no importa que no vayas a tardar, que esté lloviendo o estés esperando a alguien, si te estacionas en estos lugares le estás quitando la opción a quien realmente lo necesita.

Si lo anterior no te hace consciente de la importancia del respeto entonces vamos a decirte cuáles serán las consecuencias de estacionarte en un lugar que no te corresponde de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Imagen: Unsplash

¿De cuánto es la multa por estacionarse en un lugar para discapacitados?

Dado que, por lo general, los lugares de estacionamiento reservados para personas con discapacidad se encuentran lo más cerca posible de las entradas o de los elevadores, muchas personas creen que es sencillo dejar su auto ahí sin tener consecuencias. La realidad es que no es así.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Tránsito de la CDMX, la multa por estacionarse en un lugar prohibido es de entre $1,037 y $2,074 pesos.

De manera específica, en el artículo 30 apartado 15, estacionar en cajones destinados a personas con discapacidad, identificados con el señalamiento informativo, implica una multa de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir, entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos. Además de 6 puntos de penalización a la licencia.

Recordemos que las multas de tránsito están basadas en la UMA que en 2023 es de 103.74 pesos.

También es importante tomar en cuenta que, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública, solamente los policías que cuenten con la insignia “Autorizados para infraccionar” en el brazo podrán emitir multas.

¿Quién puede hacer uso de los espacios reservados para discapacitados?

Quizá te hayas encontrado en alguna circunstancia en la que pienses que es justo estacionar en los espacios para discapacitados, pero te has detenido por miedo a una sanción, por ello vamos a decirte en qué casos puedes usarlos.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México define como personas con discapacidad aquellas que: “tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Pero también se contemplan las personas con movilidad limitada: “personas que de forma temporal o permanente, debido a enfermedad, edad, accidente o alguna otra condición, realizan un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado”.

En el último apartado se incluye a niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, adultos que con niños pequeños, personas con discapacidad, personas con equipaje o paquetes.

Así que ya lo sabes, en algunos casos sí podrás estacionarte en dichos lugares.

Imagen: Unsplash

¿Cómo pagar multas de tránsito de la CDMX?

Si ya incurriste en el error de estacionarte en un lugar para discapacitados y te dieron una infracción no pierdas tiempo y págala.

De acuerdo con el artículo 62 del Reglamento de Tránsito, todo infractor tiene un plazo máximo de 30 días naturales, que se cuentan a partir de la emisión de la multa, para realizar el pago.

La buena noticia es que si pagas de inmediato podrás obtener un descuento desde el 50% hasta el 90%.

Para pagar una multa solo debes ir a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas para conocer el tipo de infracción y costo de la misma, simplemente ingresa tu número de placa.

Cuando aparezca la infracción en la pantalla verás la opción para pagar en línea. Hay que señalar que deberás contar con tu Cuenta LLave CDMX, después ve a la sección de “Mis infracciones” para que generes una línea de captura para pagar en establecimientos autorizados o directamente en internet.

Recuerda que si no pagas no podrás realizar tu verificación vehicular. Además, si se detecta que tu vehículo cuenta con sanciones no cubiertas por más de 30 días, será remitido al depósito o corralón y el monto de la multa será mayor.

