Qué pasa si dejo mi auto bajo el sol por mucho tiempo

En varios lugares de México las altas temperaturas siguen presentes. Además ya se acerca el verano y el calor parece que no dará tregua. Por ello es importante tomar medidas para no sufrir insolación y malestares, y no solo hablamos de nuestro cuerpo sino de nuestro auto, ya que, aunque no parezca, exponerlo al sol puede perjudicar su funcionamiento.

Si tú carro es tu transporte cotidiano y lo utilizas para recorrer largas distancias durante el día, pero lo estacionas en el sol, tienes que tener mucho cuidado, ya que la temperatura al interior de un vehículo expuesto al calor puede ser de hasta 70 grados, lo que puede provocar daños al motor y afectar su rendimiento.

Para que tomes tus precauciones, te explicamos cómo afectan las altas temperaturas a tu carro y qué medidas debes de tomar para evitar estos problemas.

¿Qué le pasa a mi auto si se queda bajo el sol por mucho tiempo?

Varios artículos especializados en el rendimiento de los autos mencionan que el verano es una las épocas más duras para los vehículos debido a las altas temperaturas.

Y es que si decides dejar estacionado tu automóvil en un lugar que está expuesto directamente al sol la temperatura por fuera puede ser entre 30 y 40 grados, pero al interior llega a aumentar a los 60 o 70 grados.

Algunos de los efectos que tienen los rayos ultravioletas sobre nuestros vehículos y su carrocería son los siguientes:

- El desgaste de la pintura. Los carros con colores rojos, amarillo, negro y blanco, son los más afectados ya que pierden su brillo y tonalidad original.

- Las molduras y gomas en puertas pierden sus propiedades pues se resecan. Lo mismo sucede con los limpiaparabrisas que después ya no sirven bien.

- El parabrisas de un automóvil expuesto a altas temperaturas por mucho tiempo se hincha lo que distorsiona la visibilidad del conductor.

- Los faros que están fabricados con plástico pierden su brillo y se opacan, lo que impide que los focos iluminen de la manera correcta.

- Además de los daños al vehículo, el calor que se concentra en el interior significa más radiación ultravioleta que puede afectar la piel.



Foto:Pixabay

¿Qué pasa con el motor del carro al exponerse al sol?

Además de la carrocería y el interior de tu auto, también tu motor puede verse afectado.

La razón es que cuando el motor se expone al sol este se sigue calentando y se satura. Por lo que cuando se intenta poner en marcha el vapor bloquea el flujo de combustible y el auto no enciende.



Foto: Unsplash

Recomendaciones para proteger tu auto del calor

- Una de las principales recomendaciones es que cuando estaciones tu vehículo no lo dejes bajo el sol, busca siempre un lugar con sombra para protegerlo.

- Cuando ingreses al auto, abre puertas y ventanas para que circule el aire y se enfríe el interior.

- Verifica que el nivel de anticongelante esté en los niveles correctos.

- Puedes proteger la carrocería de tu vehículo utilizando una cera contra los rayos ultravioleta. Es recomendable aplicarla antes de la llegada del verano y del invierno.

- Recurre a los paneles de protección para que no se caliente el volante.

- No dejes al interior de tu carro a los niños o mascotas, porque les puede causar insolación.

- Tampoco dejes expuestos al sol medicamentos, botellas de plástico, recipientes de comida, aparatos electrónicos, protectores solares, alcohol o lentes, ya que estos se ven severamente dañados por la radiación solar y liberan toxinas dañinas.

