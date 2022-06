Qué debes hacer si un valet parking choca tu auto

El valet parking se ha convertido en una de las mejores opciones cuando los conductores no tienen un lugar seguro en donde estacionar su auto y acuden a este servicio para dejar su vehículo en buenas manos, pero, ¿qué pasa si llegan a chocar tu carro? Aquí te lo explicamos.



Las mismas empresas de valet parking se describen como un servicio que le brinda a los conductores la oportunidad de dejar sus autos en la entrada del estacionamiento, sin la necesidad de buscar un lugar en las calles de la ciudad y preocuparse por su vehículo, pues un miembro del personal se encarga de dejarlo en un espacio seguro y, cuando el cliente regresa, devuelven el coche sin mayor complejidad.

Leer también: Sube la verificación en el Edomex, estos son los costos

Lo que debes hacer si el valet parking choca tu auto

Justamente, debido a que el valet parking es un servicio, debes saber que éste debe hacerse responsable por los daños ocasionados en tu vehículo.

Pero, en caso de que los del valet parking quieran deslindarse de toda responsabilidad, la Ley Federal de Protección al Consumidor te protege y obliga a las empresas que prestan este servicio a hacerse cargo por los posibles daños que pueden sufrir los autos mientras éstos están a su cargo.



Para estar completamente preparado en este tipo de percances, estas son las siguientes recomendaciones que debes seguir.



Corrobora que el valet parking cumpla con el reglamento. Una de las primeras reglas que ordena la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 57 es que: “en todo establecimiento de prestación de servicios, deberá exhibirse a la vista del público la tarifa de los principales servicios ofrecidos, con caracteres claramente legibles”.



Imagen: Pixabay



Asegúrate de que el valet parking te entregue tu boleto. El boleto juega un papel muy importante ante cualquier daño, pues este funge como tu comprobante o contrato y es el que te respalda, así que no lo entregues de no resolver el problema del daño de tu vehículo y consérvarlo para que la ley te proteja.



Incluso, en caso de que la empresa que presta el servicio coloque una cláusula en el boleto que diga que no se hace responsable de cualquier daño ocasionado en el vehículo, esto no procede ante la ley, pues en su artículo 85 se lee lo siguiente:

“Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la prestación de un servicio […] en el cual, no podrá implicar obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley”.



Por lo tanto, ya sabes que un valet parking confiable está obligado a exhibir a la vista de todo el público los precios que maneja, así como a entregarte un boleto como comprobante de que tu auto está bajo su responsabilidad, para que, en caso de que llegue a sufrir algún daño, la empresa que te ha prestado el servicio se haga responsable del percance.

Leer también: Cuál es y cuánto cuesta el auto más barato en México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters