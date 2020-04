Muchas veces el ser una figura pública destacada en cualquier ámbito implica el transportarse en un vehículo que les brinde todas las comodidades posibles, a lo largo de la historia se han visto diversos modelos que han sido parte esencial en la vida de varios líderes mundiales.

Diversos presidentes, primeros ministros, reyes y políticos que agregan diversos “lujos o extravagancias” en sus autos, además de que son equipos con sistemas de seguridad de primer nivel, así que en esta nota conoceremos los autos que han dejado huella en la vida de este tipo de figuras públicas.

Mercedes-Benz 770K

Este auto, mejor conocido como “the Grosser” contaba con un motor 7.6 litros, y tuvo dos generaciones que transportaron a varios líderes.

La primer generación fue desarrollada meramente para cabezas de estado, y fue adquirido por el emperador japonés Hirohito y el Kaiser Wilhelm II. En su segunda etapa, únicamente fueron producidos 88 ejemplares de este automóvil, los cuales se agotaron rápidamente.

Rolls-Royce Phantom V

El Phantom V fue un “lienzo en blanco” para que los jefes de estado pusieran su propia marca, gracias a la lista casi infinita de opciones presentadas por la firma. Mientras que la familia real británica mantuvo sus autos relativamente moderados, otros líderes como Nicolae Ceausescu de Rumania configuró su auto de manera muy ostentosa.

Sin embargo, uno de los dueños más famosos del Phantom V no era un jefe de estado, si no un líder mundial en el ámbito artístico, pues el integrante de The Beatles, John Lennon, también tuvo un Phantom con un esquema de pintura psicodélica.

Maserati Quattroporte

El presidente de Italia adquirió el primer modelo de este auto en 1979 y lo usó ampliamente, antes de actualizar a una versión blindada en 1982. Esto fue seguido por el modelo Royale con un interior aún más lujoso y más tecnologías añadidas, como teléfono y mesas plegables integradas en las puertas traseras, cabe destacar que este solo se produjeron 51 Royales.

Queen’s State Bentley

La Reina Isabel no se esperaba encontrarse con un automóvil hecho totalmente a mano, cuando le fue presentada la limusina estatal por parte de Bentley para conmemorar su Jubileo de Oro en 2002. El vehículo fue creado por la división Mulliner de la firma, el auto está basado en un Arnage, pero a medida en todos los sentidos.

Se utiliza una versión de 394 caballos de fuerza del motor V8 de 6.75 litros para superar el peso del kit de seguridad. Bentley utilizó un modelo de tamaño natural para asegurarse de que la posición del asiento fuera perfecta para la reina y que las puertas traseras se abrieran a 90 grados para facilitar su entrada y salida.

Lincoln Continental

El Lincoln Continental se hizo famoso por todas las razones equivocadas cuando el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, en 1963, mientras viajaba en una versión descapotable. Ese incidente significó que todos los autos presidenciales a partir de entonces serían cerrados y a prueba de balas. Eso incluía el auto en el que estaba Kennedy, que se modificó con un techo fijo poco después del ataque.

Aurus Senat L700

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asignó a la compañía la tarea de diseñar este vehículo de lujo con el objetivo de vencer a todos sus competidores. Este auto puede ser ordenado con un motor V12 de 6.6 litros que produce 836 caballos de fuerza, mientras que el auto del mandatario ruso tiene un tren motriz V8 4.4 litros híbrido, que produce 581 caballos de fuerza.

Además de crear la nueva limusina estatal de Rusia, Aurus es una creación del presidente Putin. Está dirigido por el llamativo Instituto Central de Investigación y Automóviles de Investigación Científica del país, que es mejor conocido como NAMI y ha recibido información de Porsche.

Cadillac Beast

En esta lista no podía faltar la limusina de la presidencia de los Estados Unidos, los presidentes estadounidenses son dueños de autos a medida desde que Franklin D. Roosevelt comisionó uno en 1939. El último en esta línea es la Bestia de Cadillac, que se suministró a la Casa Blanca en 2018 para reemplazar a la Bestia anterior y se estima que costó alrededor de 1.5 millones de dólares.

Lo que sí sabemos sobre la Bestia es que pesa aproximadamente 9.1 toneladas y es blindada. No hay cerraduras externas y puede soportar ataques de bala, bomba y gas químico. De lo contrario, tanto secreto rodea a la Bestia que el anterior fue destruido por el Servicio Secreto de los Estados Unidos con el fin de evitar que se descubra su diseño y tecnología.

Fotografías: Internet