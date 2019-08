Porsche Taycan tendrá Apple Music integrado

Aunque la presentación oficial será hasta el 4 de septiembre, Porsche continúa con las pistas sobre el Taycan, su primer auto eléctrico. Esta vez, adelantó lo que será una ambiciosa colaboración con Apple.

El Taycan contará con Apple Music integrado, servicio que será gratuito durante seis meses y que implica tener a disposición un catálogo de más de 50 millones de canciones sin anuncios.



Electricity can light up Shanghai, but is it ready to light up the road? Not long until the reveal of the all-electric Porsche Taycan. #Taycan #SoulElectrified #Porsche pic.twitter.com/d15yKgjB0u

— Porsche (@Porsche) July 20, 2019