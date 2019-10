Pick-up de Tesla: esto es lo que sabemos de su lanzamiento

¿Tú también estás a la expectativa por este lanzamiento?

Como sabrás, hasta el momento solo ha habido especulaciones y misterio en torno a la pick-up de Tesla, sin embargo el CEO de la marca, Elon Musk, ha revelado algunas pistas en su cuenta de Twitter.

Elon Musk twiteó en marzo de 2019 una imagen de lo que sería un vistazo a la pick-up, la cual se muestra realmente futurista, en el tweet agregó que revelaron una “probadita” de lo que sería la nueva camioneta pick-up de Tesla.



About a minute in, we flashed a teaser pic of Tesla cyberpunk truck pic.twitter.com/hLsGsdyuGA

— Elon Musk (@elonmusk) 16 de marzo de 2019