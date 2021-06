Niñas de 4 y 9 años roban auto de sus papás y lo chocan en carretera de EU

En los últimos tiempos, se han presentado bastantes casos de menores de edad y niños que se ponen al volante de los autos de sus padres. Cabe recordar al niño que tomó la Dodge de su madre y fue detenido en la autopista cuando pretendía ir a comprarse un Lamborghini, o los menores que se robaron un par de Lamborghini Urus y posteriormente las estrellaron.

Un nuevo caso se presentó en los Estados Unidos, para continuar con esta tendencia que incluso puede resultar escalofriante.

Un par de hermanas de 4 y 9 años de edad, originarias de Utah, aparentemente se despertaron temprano por la mañana y tomaron las llaves del auto de sus padres antes de que se dieran cuenta. El argumento de la hermana mayor fue que “querían ir a la playa en California y nadar en el océano”.



Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC

— WVC Police (@WVCPD) June 2, 2021