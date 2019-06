Manejamos las nuevas BMW X3 M y X4 antes que lleguen a México

Fuera de un par de breves referencias en las series televisivas “Friends” y “How I Met Your Mother”, no había escuchado de la existencia de Newark, New Jersey. Mucho menos pensé que mi trabajo me fuera a llevar ahí.

Sin embargo, el equipo BMW eligió a este como el lugar ideal para conocer la primera entrega de sus SUVs X3 y X4 con la intervención de la división “M”.

La decisión de organizar la prueba de manejo en este rincón del noreste de Estados Unidos obedece a la cercanía del pueblo con el circuito de Monticello, una pista altamente conocida entre la clase alta de Nueva York, ya que es el punto ideal para que los aficionados a los autos costosos prueben sus “juguetes” en un entorno ajeno al tránsito pesado de Manhattan.

Un día antes de las pruebas de manejo me vi involucrado en una conversación casual con Christian Flessa, Project Manager de la división M, y Lars Beulke, Project Manager de BMW X3 M y X4 M.



El pronóstico para el día de pista señalaba un 60% de probabilidades de lluvia.

Declaré, entre los alemanes, “ojalá que esté soleado mañana”. Al parecer no pudo haber un deseo más aburrido que ese, pues ambos señalaron que esperaban que, para al momento de llegar al circuito, este estuviera completamente mojado.

Con esa característica confianza que suelen tener los alemanes, Flessa y Beulke me dijeron que las virtudes de las nuevas SUVs deportivas de BMW destacarían más en condiciones de suelo húmedo.

A pesar de que los alemanes han perfeccionado (como solo ellos) la fórmula para desarrollar autos que combinen prestaciones deportivas y virtudes utilitarias, me sorprendió el deseo de los ingenieros de tener condiciones adversas a las ideales para manejar un deportivo en pista.



La carta de presentación de estas dos SUVs es un paquete mecánico que incorpora un motor twin-turbo de seis cilindros en línea con un desplazamiento de 3.0

litros para las versiones “normales”. Estas generan potencia máxima de 480 caballos de fuerza y 442 libras-pie de torque.

Sin embargo, en caso de que estas prestaciones de poder no fueran suficientes, BMW pone a la disposición de sus clientes la oportunidad de adquirir las versiones con la denominación “Competition”.

A través de una reconfiguración a la misma planta motriz de las versiones “normales”, el paquete Competition genera una fuerza de 510 caballos de fuerza y 442 libras-pie.



A pesar de contar con cifras de desempeño superiores a las del Ford Mustang Bullitt, el interior de ambas SUVs no deja de ser un

espacio altamente tecnologizado, sofisticado y con todas las herramientas necesarias para ir extremadamente cómodo.

Si los alemanes han ido mejorando el concepto de “vehículo deportivo” a través de los años, en los terrenos del lujo interior, lo han hecho de manera aún más sobresaliente.

El estado de la pista e instalaciones del Monticello Motor Club es simplemente sublime. Esto es entendible si consideramos que la única manera de llevar un coche para correr en este circuito es pagando una membresía anual de 100 mil dólares por persona.

Para deleite de los ingenieros alemanes, la impoluta alfombra de curvas donde se pondrían a prueba las X3 M y X4 M estaba completamente mojada, gracias a la tormenta que caracterizó toda la tarde de la prueba.

A medida que dimos vueltas para familiarizarnos con el circuito, fuimos aumentando la velocidad en el circuito. Mi confianza fue creciendo y, para el quinto giro en la pista, ya alcanzaba velocidades en recta cercanas a los 210 kilómetros por hora.

Sentir cómo dan vuelta de manera tan precisa estas SUVs a tan alta velocidad y con el pavimento completamente mojado es entender que los ingenieros alemanes son capaces de sobreponer sus deseos de desempeño a las leyes de la física.



Como periodista o “crítico automotriz” siempre es complicado coincidir con los slogans que las marcas comunican.

Sin embargo, al momento en el que BMW asegura que estas dos SUVs se manejan como un modelo de la división “M” no mienten.

Las nuevas BMW X3 M y X4 M, con sus variantes Competition, llegarán al mercado nacional en el segundo semestre de 2019.

Su precio se definirá hasta el momento de su lanzamiento, pero en el mercado estadounidense, se comercializarán desde los 75 mil dólares, por lo cual podríamos esperar que en México se coloquen por debajo de la barrera de los dos millones de pesos.