Puede gustarnos o no, pero a cada lanzamiento o presentación de un auto de Tesla, las reacciones no son indiferentes. Te gusta o la detestas. No existen puntos medios. Sin embargo, es probable que ninguna de sus productos haya generado tanta controversia como la nueva Cybertruck, la pick-up eléctrica a prueba de balas.

La Tesla Cybertruck es la largamente anticipada camioneta utilitaria de la compañía fundada por Elon Musk y como todos los productos que llevan su firma, destaca por una serie de razones.

La principal, el diseño, pues las formas extremadamente anguladas de su carrocería no se parecen a nada que el mercado automotriz haya con anterioridad y por esa razón, la burla en redes no se hizo esperar.

Leer también: Tesla presenta su pick-up eléctrica a prueba de balas

Como tradicionalmente sucede en redes sociales, el espacio a la burlas fue acompañado por memes ingeniosos que colocan a este modelo como un ejemplar “único en su tipo”. A continuación, te presentamos los mejores memes de redes.



Diseñada en Paint





Bajas resoluciones



Inspiraciones



La Cybertruck de Tesla tiene los mejores gráficos del Playstation 1. pic.twitter.com/tXG12BVfW3 — Sr Baphomet (@BaphometSr) November 22, 2019