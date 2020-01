Los autos 2020 más baratos en México

Para los mexicanos, tener un auto se ha convertido más en una necesidad que en un lujo y, gracias a los precios actuales del mercado de vehículos, pocas personas tienen en mente comprar un coche como una prioridad.

No obstante, las marcas que comercializan coches suelos aztecas entienden esta necesidad y se esfuerzan por desarrollar una opción barata de “gama baja”, que resultan buenas ofertas para aquellos consumidores que no pueden pagar más de 250 mil pesos por un auto. Si bien estos modelos no cuentan con todas las amenidades que otros autos, o sus propias versiones tope de gama, la mayoría cumplen con los estándares de seguridad mínimos para proteger la vida de sus conductores.

Otra bondad es el consumo de combustible, pues resultan ser autos con motores de desplazamiento pequeño, en su mayoría de 4 cilindros, que pueden exprimir más kilómetros por litro que otros autos de mayor tamaño o precio.

Esta es la lista de los 10 autos más baratos de México.

10. Suzuki Ignis – Desde $214,900 hasta $232,990

El pequeño japones es uno de los vehículos en la lista que cuentan con un motor de 3 cilindros, que de acuerdo con la marca da poco más de 20 km/l. La versión de entrada cuenta con caja manual de 5 velocidades, 82 hp, frenos ABS, 4 bolsas de aire y barras laterales de protección en las puertas.





9. Fiat Mobi – Desde $205,400 hasta $223,900

El Fiat Mobi quiere ser una opción juvenil en el mercado, con una serie de trazos que planean atraer a aquellos que estén en proceso de adquirir su primer coche. Destaca el motor de 1.0 litro que, según números de la marca, tiene un rendimiento de combustible promedio de 21.7 km/l. La potencia es de apenas 69 caballos de fuerza, cuenta con dos bolsas de aire, frenos ABS con EBD y controles de audio al volante. Como extra, tiene 7 años de garantía y 7 años de asistencia vial.

8. Volkswagen Gol – $203,990

Volkswagen es una de las marcas más queridas en México y posiblemente una de las primeras que se nos viene a la mente cuando pensamos en comprar un auto y, en el segmento de entrada, también tienen una propuesta para abarcar lo más que puedan del mercado. El Gol cuenta con un motor de 1.6 litros con 101 hp, transmisión manual de 5 velocidades, dos bolsas de aire. Frenos ABS y equipamiento como cristales delanteros eléctricos.

7. Mitsubishi Mirage – Desde $196,00 hasta $245,900

Para todas sus versiones, el Mitsubishi Mirage echa mano de un motor de 1.2 litros con 76 hp y 74 lb-pie de par, pero para la variante más económica solo encontramos una transmisión manual de 5 velocidades. La dirección es electroasistida, cuenta con 2 bolsas de aire, frenos ABS, distribución electrónica de frenado, aire acondicionado automático y controles de audio al volante.

6. BAIC D-20 – $195,900

El primer auto de BAIC que llegó a México para buscar abrir paso a la marca se encuentra en esta lista, contando con 5 años de garantía o 100,000 kilómetros. La mecánica se compone de un motor 1.5 litros con 113 hp y 105 lb-pie de par, que distribuye la potencia en el eje delantero gracias a una transmisión manual de 5 velocidades. Los elementos de seguridad que se disponen en este auto son dos bolsas de aire, columna de dirección colapsable en caso de accidente, frenos ABS con EBD y corte de combustible en caso de un percance.

5. Nissan V-Drive – Desde $191,900 hasta $203,900

No, no nos equivocamos de nombre. La nueva estrategia de la marca fue mantener al Versa de pasada generación en México, con otro nombre, para no perder esa popularidad de la que goza el auto en su segmento. Este modelo tiene bajo el cofre un bloque de 1.6 litros con 106 hp de 4 cilindros con una transmisión manual de 5 velocidades. El rendimiento de combustible oficial es de 17.3 km/l combinados y en materia de seguridad tiene 2 bolsas de aire, frenos con sistema antibloqueo, anclajes ISOFIX.

4. Hyundai Grand i10 HB – Desde $189,500 hasta $235,500

La propuesta de la marca coreana en México más accesible es el Gran i10 Hatchback, que, como el promedio de la lista, cuenta con 2 bolsas de aire, frenos ABS, neumático de refacción y un alerón trasero con tercera luz de frenado. El motor que propulsa a este auto es de 1.2 litros con 85 hp y 88 lb-pie de par, que se acopla a una transmisión manual de 5 velocidades.

3. Chevrolet Beat – Desde $179,200 hasta $224,100

Uno de los autos con más enfoque juvenil del listado llega con un motor 1.2 litros con 81 hp y 80 lb-pie de par, caja manual de 5 escalones, rines de acero de 14 pulgadas y tapicería de tela negra. Al igual que la mayoría, solo se cuenta con dos bolsas de aire y frenos ABS con EBD, requerimientos mínimos de seguridad en México.

2. Nissan March – Desde $166,00 hasta $254,100

El coche que fuera el más barato de México ha sido reemplazado por una marca francesa, pero por apenas dos mil pesos. El propulsor debajo de el cofre es de 1.6 litros con 106 hp y 105 lb-pie, se dispone de una transmisión manual de 5 engranajes. Es importante recalcar que para esta versión no se cuenta con frenos ABS, pero sí con dos bolsas de aire frontales y cinturones de seguridad de tres puntos.

1. Renault Kwid – Desde $164,900 hasta $189,900

El auto 2020 más barato en México es el Renault Kwid, un compacto de la firma francesa que cuenta con un motor de 1.0 litros, con tres cilindros de 66 hp y 69 lb-pie de par. La transmisión disponible para todas las versiones es una caja manual de 5 velocidades y el rendimiento de combustible promedio de 20.9 km/l según la marca.

Es destacable el uso de 4 bolsas de aire y frenos ABS en todas las versiones, además de cabeceras en los asientos traseros, inmovilizador y anclaje ISOFIX para sillas de bebé.