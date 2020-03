Javier Verdura sorprende, no solo porque es el director de diseño de producto de Tesla, sino porque no pone distancias y no da respuestas cortantes. Todo lo contrario, Javier es un tipo cercano, responde casi a todos los cuestionamientos, excepto aquellos sobre los siguientes proyectos de la compañía de Elon, aún así, con una sonrisa dice: “si te revelo el siguiente proyecto es probable que la próxima semana ya no tenga trabajo. Eso sí, vienen cosas importantes que van a revolucionar al mundo”.

Nació en la Ciudad de México y creció en la colonia Mixcoac, cerca de Avenida Insurgentes y Anillo Periférico. Ahí jugó futbol con sus vecinos cuando las calles del otrora Distrito Federal eran seguras. A comparación de otros, él no tenía idea a lo que se quería dedicar, incluso, dice que cuando cursaba la preparatoria en el Colegio Williams, nada le apasionaba. Sin embargo, un día sus padres los llevaron al Museo Tamayo y ahí descubrió su vocación.

“Durante esa visita quedé impresionado con las obras de arte que había expuestas. En cada pasillo recorrido confirmaba que eso quería hacer el resto de mi vida. Cuando llegué a casa investigué cuáles eran las mejores escuelas en Diseño Industrial”, comentó.

El mexicano entró al Art Center College of Design en Pasadena, California y ahí conoció a Franz von Holzhausen, quien durante toda la universidad fue su compañero de pupitre, y más adelante, el Diseñador en Jefe en la empresa de Elon Musk, y el responsable de invitar a trabajar a Javier en Tesla en 2012.

Verdura ha formado parte del diseño en diversos aspectos de los Model S, X y 3, también del Supercharger, la base de carga para los vehículos que ya está en diversas partes de EU, México y Canadá, así como el Solar Roof, proyecto que para él significa su mayor orgullo.

“Trabajar con Elon es fascinante. Casi todos los proyectos vienen de su mente. Por ejemplo, cuando comenzamos la creación del Powerwall (batería doméstica que almacena energía solar), iniciamos con bosquejos a lápiz, a la antigua, después pasamos al 3D, y así vamos desechando opciones para continuar y llegar al cometido. Él nos dice, fallen mucho y fallen rápido, para que se den cuenta qué están haciendo mal y así encuentren la solución”.

En lo que respecta a mi capacidad como diseñador, Musk me puso a prueba con el Solar Roof. Tuvo la idea de quitar ese paradigma de que los paneles solares hacen peor la arquitectura de una casa. Me pidió diseñar el mejor techo del mundo, que alimente de energía tu hogar y tu coche, y solo me dio tres meses para lanzarlo. Fue mi prueba de fuego”, dice.

La expresión en el rostro de Javier cada que habla de un proyecto de Tesla es de alegría, incluso cuando se le cuestiona sobre el polémico diseño del Cybertruck. El mexicano suelta una carcajada y contesta: “Después de enseñarle muchos diseños y no estar convencido, Elon nos dijo que tomáramos de inspiración un Lotus que compró, el cual salió en una película de James Bond en los años setenta.

En la cinta, este vehículo era un coche submarino, con líneas sencillas y angulares. Cuando lo terminamos pensamos que no le iba a gustar, sin embargo, quedó fascinado.

La tecnología en la industria automotriz avanza a pasos agigantados y Tesla, sin ser un fabricante de vehículos en masa, ha revolucionado el mercado para tomar un papel muy importante en cuanto a la movilidad del futuro se refiere.

Incluso, Javier cree que “Elon es el da Vinci del Siglo XXI. Hay poca gente que tiene su visión y lo que está haciendo no es para ganancia propia, es para el beneficio del mundo.”

Sobre cuánto tiempo falta para que un auto eléctrico sea más accesible y la movilidad autónoma esté al alcance, Verdura es tajante: “No falta mucho, en cuanto se rija un número de autonomía estándar probablemente muchas personas puedan acceder a un auto eléctrico. En lo que se refiere a los autónomos, Elon dijo que estarían listos para 2019 y no sucedió así, pero creo este año podremos verlos. Otra cosa es si van a producción masiva en todo el mundo o no, pero el rumbo de la industria automotriz va para allá”, sentenció.

Antes de finalizar nuestra charla, le hacemos dos preguntas más. “¿Qué auto manejabas antes de entrar a Tesla?” y “¿La tecnología terminará con la emoción de conducir?”

“Aún tengo un Porsche 911 Carrera de 1984. Está en mi garage como un vehículo de colección para sacarlo de fin de semana. Por último, sí y no. Se perderá por completo cuando se fabriquen vehículos sin volante y se disfrute de las asistencias autónomas, pero siempre existirán autos de combustión para quienes deseen tener esa sensación de meter velocidades, agarrar el volante y girarlo al entrar en una curva”, finalizó.