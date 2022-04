Hombre compra Ferrari de 6 MDP y choca a 3 km de la agencia

A veces, tener el dinero suficiente para comprarse un auto superdeportivo no significa que el dueño tenga la habilidad necesaria para manejarlo. Como ejemplo, un accidente sucedido apenas un par de días en el que un Ferrari 488 GTB terminó destruido a unos cuantos kilómetros de la agencia.

El hecho sucedió en Reino Unido y, según los datos de la policía, el Ferrari 488 GTB había recorrido apenas 3 kilómetros en manos del nuevo dueño. Todo sucedió en unos cuantos instantes, pues el conductor perdió el control de su auto al acelerar durante el paso de una curva.

A pesar de que el accidente no fue tan aparatoso, el Ferrari 488 GTB color Rosso Corsa sufrió daños importantes en la suspensión delantera. Cabe aclarar que esta unidad no era completamente nueva, pues ya había sido usada por dos personas antes.

Sin embargo, su condición era prácticamente impecable. Ferrari lo ofrecía en su piso de seminuevos y fue ahí donde el nuevo dueño, del cual se desconoce el nombre, se enamoró del modelo. De agencia, salió con un paquete especial de fibra de carbono que, seguramente, aumentó su precio considerablemente. Según la página oficial de Ferrari, un modelo similar se puede cotizar en 280 mil dólares, algo cercano a los 6 millones de pesos.



Al parecer, el conductor no supo como controlar el sobreviraje provocado por el motor V8 de 3.9 litros de 669 caballos de fuerza, terminando en la barda de contención de la carretera, con ambos faros y cofre sumidos.

Cuando la policía llegó, el auto estaba apuntando al lado contrario de la carretera, lo que indica que, el conductor trató de volver a arrancar el coche y salir del lugar, pero no lo logró.

Mediante redes sociales, se comenta que el auto va a ser reparado, pero no se sabe cuánto dinero le costará al nuevo dueño arreglar este accidente.

De igual manera, la policía comentó que el dueño se hará acreedor a una multa de 130 dólares por no montar la placa delantera correctamente.



Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5

— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) April 1, 2022