Si te apasiona el mundo del automovilismo, el Gran Premio de México de la Fórmula 1 se llevará a cabo este próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Para que no te lo pierdas, aquí te decimos la fecha y el horario de este evento deportivo y que apoyes al famoso piloto mexicano Checo Pérez.

El equipo técnico y el material de la Fórmula 1 arribaron a la Ciudad de México la mañana del 23 de octubre para celebrar el GP de México, informó el Autódromo Hermanos Rodríguez en sus redes sociales, así que todo estará listo para la edición número 24 de la Fórmula 1 en México, un evento automovilístico en el que correrá Checo Pérez, quien se ha posicionado como uno de los mejores pilotos de carreras participando oficialmente en la F1 desde el año 2011.

Imagen: Twitter Checo Pérez

A partir de que Checo Pérez se integró a la F1 ha participado de manera consecutiva año tras año en diferentes equipos:

2011 Fórmula 1 Sauber F1 Team

2012 Fórmula 1 Sauber F1 Team

2013 Fórmula 1 Vodafone McLaren Mercedes

2014 Fórmula 1 Sahara Force India F1 Team

2015 Fórmula 1 Sahara Force India F1 Team

2016 Fórmula 1 Sahara Force India F1 Team

2017 Fórmula 1 Sahara Force India F1 Team

2018 Fórmula 1 Sahara Force India F1 Team

2019 Fórmula 1 SportPesa Racing Point F1 Team

2020 Fórmula 1 BWT Racing Point F1 Team

2021 Fórmula 1 Red Bull Racing Honda

2022 Fórmula 1 Oracle Red Bull Racing

Imagen: Facebook Checo Pérez

Leer también: Jaecoo 7, el primer modelo de la marca china que llegará a México

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de México para apoyar a Checo Pérez?

En esta ocasión la afición mexicana vivirá la adrenalina del GP México los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre para apoyar a Checo Pérez.

El viernes 27 se llevarán a cabo las prácticas 1 y 2 a las 12:30 y 16:00 horas, respectivamente. Mientras que el sábado 28 la práctica 3 se realizará a las 11:30 de la mañana y la clasificación a las 15:00 horas.

Si quieres apoyar a Checo Pérez, el desfile de pilotos de la Fórmula 1 comenzará el domingo 29 de octubre a las 11:50 de la mañana y concluirá a las 12:20 horas, para dar paso a la ceremonia de apertura del GP México.

La carrera de la F1 iniciará a las 14:00 y finalizará a las 16:00 horas, por lo que serán dos horas llenas de velocidad, adrenalina y pasión.

Este evento deportivo tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad, sin número, en la alcaldía Iztacalco, muy cerca del Palacio de los Deportes y de la estación del Metro Ciudad Deportiva de la línea 9, color café.

Si vas a asistir considera que, de acuerdo con la guía del aficionado de GP México, se permite ingresar al evento banderas sin asta, binoculares, lentes de sol, sombreros, bloqueador solar, impermeables, chamarras, paraguas de punta chata y mochilas pequeñas.

También se puede ingresar todo tipo de cámaras siempre y cuando el lente no sea mayor a 300 milímetros. Los tripiés, monopiés, selfie sticks y GoPro poles no están permitidos. No se puede acceder con bombas de humo, bengalas, bicicletas, drones, sillas, respaldos o almohadillas para los asientos, mascotas ni instrumentos musicales. Estas medidas aseguran que la comunidad de fans disfrute del evento apoyando al piloto estrella Checo Pérez.

Leer también: ¿Conviene comprar un auto híbrido usado?

Recibe todos los viernes Hello Weekend , nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters