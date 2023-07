Constantemente, cuando se presenta algún auto, hablamos del diseño que tiene y de la filosofía que sigue la marca en cuestión. Generalmente, los diseñadores trabajan para una armadora en común, y otros presentan trabajos a través de estudios de diseño.

Giorgetto Giugiaro es una de las mentes maestras en este rubro para autos icónicos del siglo pasado así como para muchos de la era contemporánea. Lo más interesante es que su carrera no solamente contempla superautos, sino que también es reconocido por haber diseñado vehículos que muy probablemente hemos visto y manejado.

Los autos diseñados por Giugiaro

El diseñador italiano de 84 años tiene una muy larga lista de autos concepto, de producción, cámaras y objetos cotidianos que son parte de su acervo. Su trabajo ha destacado en marcas de diferentes orígenes y en diferentes épocas, te presentamos algunos:

Alfa Romeo Brera/159

Este fue su último trabajo para la marca italiana, donde destacan los faros redondos donde cada uno tiene su propia cubierta, que apuntan hacia el Scudetto. Sin embargo, tiene una larga lista de vehículos diseñados con su nombre desde 1960, como el 2000 Sprint, Alfetta GT o el rediseño del 156.

Giugaro es la mente maestra detrás del aspecto de autos de todo tipo.

BMW Nazca C2

Este concepto de la marca alemana presenta una nueva era en términos estéticos, que dio lugar al Serie 5 de los años 90 además de favorecer el desarrollo técnico de un motor V12, mejoras aerodinámicas y la materialización del Serie 8 de aquellos años.

BMW M1

El primer BMW que nació y vivió exclusivamente como un M, y que hoy es un vehículo de culto. Fue la respuesta de la marca hacia modelos de Porsche y Lamborghini, demostrando su capacidad de desarrollar un vehículo igual de deportivo.

DeTomaso Mangusta

La firma italiana creó este deportivo de dos puertas como respuesta al Shelby. De hecho, una mangusta es un mamífero que mata cobras, y por eso es que se eligió este nombre. Si bien, es un auto muy raro de ver, ofrece 306 caballos de fuerza y ha sido parte de la película Kill Bill: Volume 2 o en el inicio del video de Can’t Get You Out Of My Head, de Kylie Minogue.

DMC DeLorean

Si bien, no fue un auto exitoso, ganó gran reputación gracias a la película de Volver Al Futuro. A diferencia de la mayoría de sus diseños, el DeLorean sobresale por presentar formas más bien cuadradas aunque con cierto toque futurista.

FIAT Grande Punto

El hatchback subcompacto de la marca italiana, que se vendió en México hace casi 20 años, fue producto de la mente de Giugiaro. Un auto de líneas suaves y redondeadas que sedujo al público europeo. Incluso, presentaba un emblema alusivo al estudio de diseño en la salpicadera trasera.

Maserati Coupé/Spyder

A inicios de los años 2000, Giugaro destacó en la firma del tridente con el diseño de estos modelos. Anteriormente, ya había trabajado con Maserati para crear el Quattroporte original, pero estos modelos daban pie a una nueva era en la marca. Curiosamente, se puede ver cierta influencia de estos deportivos en el Grande Punto.

SEAT León

La primera generación del SEAT León fue un producto que marcó un nuevo hito en la marca española. Entraban al segmento de los compactos en 1998, y este hatchback fue creación de la pluma de Giugaro. Faros delgados y alargados, trasera estilo fastback y luego un sedán, que se llamaría Toledo, corren por cuenta del italiano.

Suzuki SX4

Este pequeño crossover japonés, cuyo primo fue el FIAT Sedici, también es parte de la historia de Giugaro. Nuevamente, resaltan las líneas redondeadas y suaves pero ahora con un toque más arriesgado, al tener faros en forma de “C” y adentrarse a un segmento más utilitario.

Giorgetto Giugaro tiene muchos otros autos de producción y concepto que fueron su creación, en términos de diseño. En los años 70 se le consideró el responsable de pasar de coches con formas que asemejaban papel doblado, muy cuadrado, a vehículos de formas más orgánicas.