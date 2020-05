Esclerosis múltiple: así puede afectar a los automovilistas que la padecen

Después de los traumatismos por accidentes, la esclerosis múltiple (EM) es la principal causa de discapacidad de origen neurológico en personas de entre 20 y 40 años de edad. Aunque las consecuencias varían en cada paciente, las manifestaciones de esta enfermedad crónica suelen impactar a nivel visual, motriz, sensitivo o de coordinación.



No en todos los casos se reportan complicaciones; o, si las hay, no ocurren al mismo tiempo, sino de manera progresiva. Sin embargo, algunos desarrollan síntomas muy específicos que afectan su calidad de vida y, en ocasiones, pueden complicar su rol como conductores o, incluso, impedir que manejen un automóvil.





Lee también: ¿Es posible que una persona con epilepsia conduzca un auto?

Al ser crónica, la EM “va teniendo diferentes síntomas con el paso de los años. No es curable, es autoinmune y desmielinizante, porque se pierde toda esa cubierta de las neuronas a nivel del sistema nervioso central. La mielina es la que nos ayuda a la transmisión de la información e involucra funciones como la vista, la parte motriz, la sensitiva, la coordinación o el control de esfínteres”, explica en entrevista la doctora Brenda Bertado Cortés, coordinadora de la Clínica de Enfermedades Desmielinizantes del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.



La también docente y especialista en Neuroinmunología detalla que la afección de tipo visual más común en las personas con esclerosis múltiple es la neuritis óptica, la cual consiste en una disminución de la visión. “Es como si vieras a través de un cristal empañado, o cuando se mete una basurita al ojo y no puedes ver. Se acompaña muchas veces de dolor en la movilización del ojo y de pérdida de la percepción de los colores, principalmente el rojo y el verde.



“Estos eventos (brotes), si no se resuelven adecuadamente, pueden dejar secuelas en cuanto a la agudeza visual, que es un aspecto muy importante para manejar. O, si llega a persistir la falta de percepción de los colores, con el semáforo será todo un problema”, recalca la neuróloga.

Lee también: ¿Cómo actuar ante un infarto mientras manejas?



En otros casos, la EM llega a perjudicar las vías que coordinan el movimiento ocular, dando pie a la visión doble (diplopía). O, bien, es posible experimentar movimientos involuntarios de los ojos (nistagmo), mismo que distorsiona las imágenes y, por ende, mermará a los automovilistas.



Al principio, “muchos de los síntomas visuales suelen manifestarse de modo unilateral. A veces, ni cuenta se dan porque, tal vez, empieza a bajar la visión del ojo derecho y el izquierdo logra compensar. No es que vayan manejando y, de repente, pierden la vista por completo o ven doble. Hay un periodo que les permite reaccionar y buscar la atención adecuada”, puntualiza.



Sobre lo motriz, la doctora Bertado Cortés subraya otra afección que impacta de manera directa a los conductores: “la disminución de la fuerza de las extremidades, ya sea de brazos o de piernas. Esto los lleva a no tener esa capacidad para el volante o el pedal, o a carecer de una rápida resolución al ir manejando. Por ejemplo, no pueden coordinar el hecho de voltear, ver el espejo y aparte ver si se van a cambiar de carril o si pueden calcular distancias”.

Lee también: ¿Por qué te deslumbras al conducir?



La EM en México

La esclerosis múltiple tiende a ser diagnosticada en gente joven (de 20 a 40 años). “No quiere decir que no haya pacientes menores o mayores que este rango, pero es el grupo más fuerte. Es mucho más frecuente en las mujeres, como muchas otras condiciones inmunológicas, y se tienen calculados de 20 mil a 23 mil casos en México”, dice la especialista.



Tanto en nuestro país como en otras partes del mundo, descubrirla tarda, en promedio, seis años desde que empiezan las manifestaciones clínicas. Los síntomas varían mucho, aunque la neuritis óptica la pueden sufrir hasta el 80% de los pacientes en algún punto de la enfermedad.

Lee también: Conoce el proyecto que lucha por eliminar la ceguera corneal



Por eso, “el aspecto de la conducción debe ser valorado de manera individual. Tenemos muchos pacientes que llevan a cabo su vida diaria totalmente normal y, por desgracia, está el otro grupo que, por sus características de visión, nosotros mismos damos la recomendación de que no pueden manejar”, admite la neuróloga.



Para lograr una detección y tratamiento oportunos, la experta pide no automedicarse si notas algún síntoma, en especial si tu edad está entre los 20 y los 40 años. “Si no hay un motivo que explique la pérdida de visión, de fuerza o de sensibilidad, no te quedes con la idea de que se va a quitar o que es por estar nervioso. No hay que caer en la paranoia, pero sí darle la atención necesaria y buscar a tu médico".



¿Cómo ayudar a los pacientes?

En los casos más severos, que por suerte son los menos comunes, la esclerosis múltiple genera un aumento en el tono muscular (espasticidad). “No pueden doblar o flexionar con tanta fluidez. El traslado en cualquier medio de transporte es difícil porque no se pueden sentar, les causa dolor.

Lee también: ¿Por qué algunas personas se marean cuando viajan en auto?



“De sensibilidad, los problemas suelen ser de tipo ardoroso, doloroso o con sensación de piquetes en el cuerpo. Para estas dos situaciones no hay algo que se pueda hacer en cuanto a su comodidad en el auto. Acaso hay que buscarles espacios más amplios o que vayan acostados. También funcionan los cojincitos o almohadillas suaves que les den un mejor apoyo a sus extremidades, pero sin dejar de seguir las medidas de protección, como el uso de cinturón de seguridad”, concluye la doctora Brenda Bertado.