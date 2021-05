El superauto de 3.4 millones de dólares que fue una estafa

Si eres un fanático de los coches, es posible que recuerdes una escena de la película Rápidos y Furiosos 7 que dejó a muchos con varias dudas. Toretto y O’Conner entran a una bóveda ubicada en un rascacielos de Dubai y encuentran un “Lykan Hypersport” estacionado.

En esa entonces, el “superauto” que apareció en la gran pantalla era completamente desconocido, incluso para los más eruditos de la industria automotriz. Han pasado 6 años desde ese momento y, al día de hoy, no se ha visto un ejemplar robando miradas en concursos de elegancia.

Tampoco se ha puesto a prueba en algún circuito y, por si fuera poco, no se saben sus detalles mecánicos al 100 por ciento. Esto desencadenó una pregunta entre varios fanáticos de los autos: ¿en verdad existe el Lykan Hypersport?

Para comprender la situación, es necesario desglosar la empresa, analizar el CEO de la misma y estudiar qué hace tan atractivo al Lykan Hypersport.

Según los datos oficiales de la marca, este auto está fabricado por W Motors en Dubai, cuesta 3.4 millones de dólares, acelera de 0 a 100 en menos de 3 segundos y solamente hay 7 unidades en todo el mundo.

De acuerdo con W Motors, su potencia es de 780 caballos de fuerza, cuenta con diamantes en todo el contorno de los faros, hilos de oro en las tapicerías y un sistema de infoentretenimiento holográfico.

No obstante, las cosas se empiezan a poner un tanto dudosas cuando investigas a fondo el modelo. Para empezar, hay muy pocos videos promocionales en su sitio oficial, y en ninguno de ellos muestran el interior o el motor del auto.

En algunos de los videos se notan clips del auto circulando por las calles de Dubai, pero todos y cada uno de ellos están acelerados mediante edición. Esta observación se complementa con apuntes de las pocas personas que han podido “manejar el coche”.

Según creadores de contenido y periodistas contados, W Motors les entrega el Lykan Hypersport “limitado” y no pueden circular a más de 50 km/h. Esto podría no ser “raro” si se tratara de un prototipo, pero no es así.

Sus creadores han hecho especial énfasis en varias entrevistas en el hecho de que las 7 unidades ya están hechas, todas y cada una con sus respectivos dueños.

Cuando se les cuestiona sobre detalles específicos, como potencia, siempre desvían el tema o dan diferentes respuestas. Según W Motors, el auto da 780 caballos de fuerza, mientas que en un documental mencionan que tiene 770 hp y un comercial de la marca aclara que son 750 caballos de fuerza.

Otro de los datos a revisar son las supuestas unidades fabricadas. Cada una de ellas tiene una placa personalizada colocada en la tapa del motor con el número de serie y unidad. Según W Motors, en diciembre de 2013 vendieron el primer Lykan Hypersport a un cliente anónimo del Medio Oriente.

No obstante, en 2014 se vio rodando por las calles de Mónaco a la unidad 1 con un color de carrocería negro. Luego fue encontrado en Monterey, California un año después y, casualmente, en 2016 se vio a la misma unidad con la placa número 1, pero ahora pintada de rojo en Europa.

Cuando se investigó más sobre su producción, dieron con la verdad de las supuestas 7 unidades fabricadas.

W Motors encargó a una pequeña fábrica en Italia producir una unidad “prototipo” que echaba mano de motor, suspensión y chasis de RUF, precisamente del modelo CTR3.



Para calmar estos rumores, W Motors anunció que crearían una división especializada en deporte motor que competiría en el WEC para la temporada 2018. A la fecha, jamás hubo un registro sobre la marca intentando formar parte de dicho campeonato.

Al poco tiempo del anuncio, un grupo de periodistas encontró que el 75 por ciento de los ingresos de W Motors provenían de “consultoría”. Cuando el CEO, Ralph Debbas, fue cuestionado, desapareció del radar por un buen tiempo.

Por mucho tiempo, tanto Ralph Debbas como W Motors permanecieron en silencio, sin dar declaraciones sobre la verdad del Lykan Hypersport. No obstante, ambas partes volvieron a surgir para anunciar un nuevo proyecto: Fenyr Supersport

Similar al Lykan, el Fenyr está montado sobre las bases del RUF CTR3. En esencia, es básicamente el mismo concepto que el Lykan, pero se deshace de elementos como los diamantes, oro y hologramas.



Su producción estará limitada a 100 unidades y su valor será de 1.5 millones de dólares.