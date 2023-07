Cuando se trata de lujo, hay materiales para equipar un auto que van desde piel genuina en acabado Nappa, fibra de carbono, cristalería Swarovski o incluso pequeños hilo de plata. Esto dependerá de cada comprador, pues al final, en gustos se rompen géneros.

Pero todo esto suena de lo más normal después de saber que una marca de camionetas (casi tanques) rusas, llamada Dartz, busca ser tan opulento como sea posible. Esta empresa fabrica un tipo de camioneta que recuerda a las camionetas de valores.

Esta marca rusa llegó a ofrecer vestiduras de una piel muy...peculiar.

¡¿Vestiduras de qué?!

Asientos en piel, Alcántara o lana son relativamente comunes, incluso si se mezclan materiales para brindar mayor soporte según cada vehículo. Pero Dartz va a un nivel que, probablemente, sea excedido.

Si pudieran, harían interiores de piel de sirena pero como esta criatura no existe, parece que buscaron lo más parecido. No se trata de piel de pez globo o de delfín, sino de ballena. Pero no del cuerpo del cetáceo, sino del órgano reproductor masculino.

Sin embargo, las vestiduras de piel del aparato reproductor de las ballenas fue eliminado tras la polémica que generó en 2009 en Europa del Este. De cualquier manera, Dartz presume que recurre a los mejores materiales para los interiores de sus vehículos. Madera natural, oro en botones y cuadro de instrumentos o diamantes son parte de los “materiales preciosos” que los distinguen.

Esto es Dartz

La marca Dartz cuenta con modelos como el Prombom Black Alligator MMXX, Prombon “The Dictator Aladeen” o el Prombon Black Stallion. Por los nombres que usan, es lógico pensar que se tratan de vehículos para un público que gusta llamar la atención.

Aunque las especificaciones y precios son totalmente desconocidos, podemos pensar en un gran V8 para mover el peso del Prombon en cualquiera de sus presentaciones, cosa que seguramente requiere de una cartera generosa para pagar el costo del vehículo más los materiales que se desean…aunque ya no cuenten con vestiduras así de exóticas.