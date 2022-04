El emblemático auto de Volver al Futuro es nuevamente una realidad. A pesar de que el coupé "alas de gaviota" no tuvo el éxito deseado, antes del auge de la película, ahora vuelve con fuerza y modernizado. Te contamos cuáles son las características y cómo luce el nuevo DeLorean.

DeLorean Motor Company presentó un avance de su versión moderna del modelo DeLorean DMC-12. Con un motor central, espera que este sea más futurista, agresivo y aerodinámico, además, presenta formas curvas, a tono con la actualidad, similar a las líneas de los superdeportivos.

El nuevo DeLorean contará con un propulsor 100 por ciento eléctrico, diferenciado del antiguo modelo que funcionaba a base de gasolina. El director ejecutivo de la compañía, Joost de Vries, confía en que el modelo pueda ofrecer al menos 300 millas (483 kilómetros) de autonomía.

No se conoce mucho más de su diseño o características, aun así lo que está enloqueciendo a los fanáticos es que se trata de la nueva versión del modelo que permitió viajar en el tiempo a Doc y Marty McFly, en la reconocida película Volver al Futuro, una cinta que ha hecho historia y trascendido a lo largo de los años. De hecho, debido al éxito del filme y sus secuelas, la popularidad del auto de 1981 se incrementó y se convirtió en un objeto de colección. Por lo que las expectativas del nuevo DeLorean son altas, esperaremos para ver si logra convencer al público.



Hasta ahora DeLorean Motor Company ha brindado un adelanto de lo que será la nueva versión, mostrando en su promocional la esquina trasera izquierda del automóvil eléctrico, incluido el panel del techo trasero con persianas y el trabajo de pintura en dos tonos, plateado y negro, por lo que parece remontar a los paneles de la carrocería de acero inoxidable del DeLorean original.

Si te lo estabas preguntando, por supuesto, conservará las características puertas de alas de gaviota.

