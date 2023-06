Cuando nos vamos de vacaciones o necesitamos transportar algunos muebles y objetos grandes a otro lugar, puede que la cajuela no sea suficiente y pienses que es buena idea llevar cosas que salen del portaequipaje o en el techo. Pero hay que considerar que ello podría ser peligroso para el conductor, o para los demás automovilistas alrededor, razón por la cual el Reglamento de Tránsito tiene algunas especificaciones y restricciones. En Autopistas te decimos cuáles son para que no te tomen desprevenido.

Riesgos de llevar equipaje en techo del auto

En ocasiones las personas deciden utilizar sus autos como medios de carga para llevar objetos de mudanza o equipaje para viajes. Si bien está es una opción que puede resultar económica y cómoda, lo cierto es que se debe tener mucho cuidado, no solo por la multa que podrías obtener, sino por un tema de seguridad.

Antes de llenar tu auto de objetos, revisa el manual de usuario, todos los modelos especifican cuál es el peso que pueden soportar, y no es recomendable siquiera acercarse o exceder ese límite para evitar percances y fallas.

Imagen: Freepik

Los riesgos o consecuencias que tendrás que enfrentar en caso de llevar peso de más en tu auto son:

Deteriorar el estado de tu automóvil tanto a nivel mecánico como estético. Poner en riesgo tu seguridad, la de tus acompañantes y de los demás conductores. Maltratar los objetos que estás cargando. Obtener una multa por infringir las normas de peso en un auto de acuerdo con los lineamientos del Reglamento de Tránsito.

¿Cuál es la multa por llevar objetos arriba de tu auto?

Respecto al último punto, sobre las consecuencias de transportar objetos en tu coche, el Reglamento de Tránsito de la CDMX tiene un apartado específico que dicta cuándo está permitido y cuándo no.

Imagen: Freepik

En el artículo 38 del documento se menciona que los conductores son “responsables de evitar realizar acciones que pongan en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía”.

Asimismo, las especificaciones puntuales respecto al peso en el vehículo son:

No llevar objetos que obstruyan la visibilidad del conductor o lo distraigan.

No colocar objetos de gran tamaño entre la portezuela del vehículo y su costado izquierdo.

y su costado izquierdo. No transportar un mayor número de personas que el señalado en la tarjeta de circulación.

Junto a los puntos antes señalados, también es importante mencionar que el exceso de equipaje no debe sobrepasar las medidas de largo y ancho del carro. Así pues, elementos que salgan de las puertas, ventanas, cajuela o techo, se considerarían fuera de las normas permitidas.

De acuerdo con las especificaciones del reglamento, la multa por infringir la ley será lo equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, así como un punto de penalización en la licencia de conducir. Recordemos que la UMA actual tiene un valor de 103.74 pesos, lo que representaría un total máximo de $1,037 pesos mexicanos.

Dicho lo anterior, si estás pensando en irte de viaje o cambiar de hogar, lo mejor es que optes por soluciones más eficientes y seguras. Pagar una mudanza o viajar con menos equipaje podría incluso ahorrarte dinero y salvar tu vida.

No obstante vale la pena aclarar que si el auto cuenta con canastilla, barras o compartimentos especiales no tendrás problemas, siempre y cuando, como ya mencionamos, los objetos no sobrepasen las medidas del vehículo y estén correctamente colocados, sin ponerte en peligro a ti o a los demás.

