En el mundo del automovilismo deportivo, Checo Pérez se ha convertido en uno de los pilotos más destacados de la última década desde que se unió a la Fórmula 1 en el año 2011. A partir de entonces ha ganado varios premios por lo que sus contratos se han renovado. Si te da curiosidad, en esta ocasión te decimos cuánto le paga Red Bull al reconocido piloto de la F1.

Pero antes de saber cuánto gana Checo Pérez, te daremos un breve recorrido por los premios que ha ganado a lo largo de su trayectoria como piloto en la Fórmula 1, pues gracias a su desempeño en la pista de carreras, ha logrado posicionarse como uno de los mejores durante los últimos años.

¿Cuántos premios ha ganado Checo Pérez en la F1?

El mexicano Checo Pérez, piloto de Red Bull, ha ganado 6 carreras en la Fórmula 1 de un total de 250 en las que ha participado en los Grandes Premios hasta 2023, lo que lo convierte en uno de los protagonistas en la historia de la F1 y en el automovilismo deportivo en México.

Su primera victoria la obtuvo en la competencia de Sakhir (2020), la segunda en Azerbaiyán (2021), su tercer triunfo en Mónaco (2022), la cuarta victoria en Singapur (2022), en Arabia Saudita (2023) fue su quinto triunfo y nuevamente en Azerbaiyán (2023) obtuvo su sexta y más reciente victoria. En resumen, Checo Pérez ha estado en el podio 34 veces, de las cuales 6 fueron por ganar el primer lugar.

Imagen: Facebook Checo Pérez

¿Cuánto gana Checo Pérez en Red Bull?

Ahora que de manera general ya sabes cuántas carreras ha ganado en primer lugar Checo Pérez, te decimos cuánto le paga Red Bull por ser un piloto destacado de la Fórmula 1.

El famoso piloto de la F1, Checo Pérez, hasta ahora el mejor en México y uno de los más importantes del mundo deportivo del automovilismo a nivel internacional, quien en 2022 fue uno de los mejor pagados de la F1, actualmente gana alrededor de 10 millones de dólares al año, equivalentes a 174 millones de pesos mexicanos, aproximadamente. Dicha cifra arroja un salario mensual de 833 mil dólares, es decir, un poco más de 14 millones de pesos mensuales, de acuerdo con Forbes.

Sin embargo, Forbes también informó que de acuerdo con fuentes cercanas a Red Bull, la compañía se reserva el derecho de realizar ajustes en el salario de Checo Pérez si su desempeño no es el esperado, debido a las cláusulas financieras que se incluyen en su contrato, el cual abarca hasta la temporada 2024.

Cabe añadir que pese a las dificultades que Checo Pérez atravesó en el GP de México, pues abandonó la pista en la primera vuelta de la carrera, tras un choque con el piloto Charles Ledec, agradeció el apoyo de sus fans.

Estas fueron las palabras de Checo Pérez a través de un mensaje publicado en sus redes sociales: “Antes que nada solo quiero darles las gracias por todo de corazón, son los mejores fans del mundo. Hoy lo dejé todo en la pista, vi el espacio y arriesgué. No fue culpa de Charles, simplemente fue un incidente de carrera. No me salió pero lo dimos todo por buscar esa victoria. Orgulloso de nuestro esfuerzo @redbullracing, por el gran trabajo este fin de semana. Nos vemos el próximo año y lo volveremos a intentar”.

Afortunadamente, Checo Pérez ha regresado a su mejor nivel como piloto de Red Bull en el GP de Brasil, donde llegó en cuarto lugar, carrera con la que sumó 16 puntos para obtener un total de 258 con los que se posicionó hasta ahora en el segundo lugar en el campeonato de la F1.

