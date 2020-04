Tener un óptimo descanso previo e intercalar pausas oportunas son algunas de las claves para que un viaje de larga duración en coche se lleve a cabo con éxito. De lo contrario, la probabilidad de sufrir un accidente automovilístico aumenta hasta en 20%, debido al grado de fatiga que acumulará el conductor.

Al respecto, la doctora Virginia Mancebo Sosa, miembro de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte que "el mal descanso provoca somnolencia. Esto incrementa la fatiga, generando cambios en el tiempo de reacción, la capacidad de mantenerse despiertos, el juicio, la atención y la presencia de microsueños, los cuales se asocian a accidentes viales con consecuencias fatales".

Para evitarlo, lo recomendables es, en primera instancia, tratar de dormir el promedio de ocho horas "establecidas como las necesarias para poder tener un estado de alerta adecuado durante el día. Sin embargo, esta cantidad está determinada por factores como la edad", explica en entrevista la también especialista en Salud en el trabajo.

Si por alguna razón no te es posible descansar durante tal lapso, el mínimo para lograr un sueño reparador antes de exponerte a muchas horas de conducción es de cuatro a cinco horas consecutivas. Procura que esto suceda en la noche, "ya que en el día no es de la misma calidad".

Leer también: Los mejores alimentos que te ayudan a conciliar el sueño

Además de la duración, un descanso adecuado implica estar en un espacio sin iluminación, libre de ruido, con una temperatura adecuada y en una cama confortable, a fin de que la continuidad del sueño no se vea comprometida.

Ya en camino, la doctora Mancebo Sosa recalca la importancia de planear pausas. De acuerdo con lo establecido en la NOM-087-SCT-2017, hay que detenerse por 30 minutos al cabo de manejar hasta cinco horas continuas. Más allá del motivo del viaje, "el tiempo máximo de conducción en 24 horas no debe exceder las 14.

Lee también: Esta es la postura que debes tener al manejar tu auto

"En el caso de los conductores de autotransporte federal de pasaje y turismo, y transporte privado de pasajeros, deben considerar un segundo conductor cuando el tiempo de trayecto de ruta exceda las nueve horas, para turnarse entre la conducción y el descanso, buscando como mínimo cuatro a cinco horas de sueño continuo", detalla.

Otro aspecto fundamental para todo automovilista expuesto a largos periodos de manejo es "identificar la presencia de algún trastorno del sueño que pueda alterar la calidad de éste. Entre los más reportados están el insomnio (dificultad para iniciar o mantener la continuidad del sueño) y el síndrome de apnea obstructiva del sueño (pausas respiratorias al dormir acompañadas de ronquido).

"Se han realizado estudios que evalúan la presencia de trastornos del sueño como factores que elevan la probabilidad de sufrir un accidente automovilístico, encontrando que la narcolepsia o hipersomnia, apnea obstructiva del sueño e insomnio son los que más riesgo generan", asegura la doctora de la Clínica de Trastornos del Sueño.

Lee también: ¿Qué es el síndrome de fatiga crónica?

De hecho, la experta añade que del 16 al 20% de los accidentes viales en México y en muchos otros países se han relacionado con los trastornos del sueño, la excesiva carga de trabajo y la falta de descanso físico y mental.

Por último, la especialista exhorta a no caer en la tentación de consumir productos que prometen ayudarte a permanecer despierto. Si bien existen medicamentos para este objetivo, no están autorizados para su uso libre. "Se debe consultar a un experto para evaluar las condiciones del conductor, así como las características de su actividad, para determinar si los requiere o no", concluye.