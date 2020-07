¿Te has preguntado cuál es el calibre correcto de las llantas de tu auto? Si no lo has hecho, es momento de prestarle atención a este detalle que, aunque podrías considerar que tiene una mínima inferencia en el funcionamiento de tu carro, lo cierto es que puede contribuir de manera considerable a tu seguridad al volante.

Pues de acuerdo con la Conuee (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía), cuando las llantas tienen una presión correcta, tienen mayor agarre, soportan mejor los baches y el peso de la carga, de igual manera, esto beneficia el trabajo en temperaturas más bajas, cuestión que evita un desgaste prematuro.

Y lo mejor es que tener un adecuado calibre contribuye de manera directa al ahorro de combustible. Así que si quieres saber cuáles son las proporciones adecuadas de presión según el rin de tus llantas, quédate a leer esta nota que Autopistas trae para ti.

De acuerdo con la Cámara de Industria del Neumático (CIN), los niveles de presión por libras pueden variar según la marca y el modelo del auto en cuestión, por ello lo mejor es que sigas las recomendaciones del fabricante, no obstante, te traemos algunos valores estándar que puedes aplicar según el rin de tus llantas.

Rin 13: 26 libras en las llantas delanteras y 30 en las traseras

Rin 14: 28 libras en las llantas delanteras y 30 en las traseras

Rin 15: 30 libras en las llantas delanteras y traseras

Rin 16: 35 libras en las llantas delanteras y traseras

Rin 17: 38 libras en las llantas delanteras y traseras

¿Qué pasa si excedes la presión recomendada? Según la Secretaría de Energía (Sener), esto dificulta la maniobrabilidad y reduce la respuesta del sistema de dirección. Además, repercute en la estabilidad general del auto. En contraste, tener una presión por debajo de la recomendada ocasiona inestabilidad durante la marcha, desgaste acelerado en los extremos de la banda de rodamiento, aumento en el consumo de gasolina y una baja respuesta en situaciones de frenado.