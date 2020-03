Coronavirus: las mejores películas y series de autos para ver en cuarentena

En los últimos días se han suspendido diversas actividades gracias a la pandemia de COVID-19, que se encuentra afectando a nuestro país, eventos como conciertos, partidos de distintos deportes, además de que se anunció la suspensión de clases como medida de prevención para evitar la propagación de la enfermedad.

Para los amantes de los autos, el resguardarse en casa puede volverse una verdadera pesadilla, pero no todo es malo, menos cuando se cuenta con tanta tecnología y contenido multimedia al alcance de las manos.

Por ejemplo, en las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, YouTube, HBO, entre otras. Es por eso, que en esta nota haremos una lista de múltiples series de televisión así como películas relacionadas con el mundo automotriz, para no desaprovechar ni un segundo en casa durante este periodo:

Series de televisión.

Netflix:

Fórmula 1: Drive to Survive

West Coast Customs

Fastest Car

Car Masters: Rust to Riches

Hyperdrive

Rust Valley Restorers

Fast and Furious Spy Racers

Highway Thru Hell

Outback Truckers

Amazon Prime:

The Grand Tour

Le Mans Racing is Everything

The Gymkhana Files

Winning: The Racing of Paul Newman

YouTube:

The Road to Le Mans

Películas:

Netflix:

APEX: The Story of the Hypercar

The 24 Hour War

Williams

Shelby American

Drive

Uppity: The Willy T. Ribbs Story

Paul Hollywood’s Big Continental Road Trip

HBO:

Agnelli

Dirty Driving: Thundercats of Indiana

The Fast and the Furious Presents: Hobbs and Shaw

Fast Five

Rush

Saudi Women’s Driving School

Amazon Prime

Hunt vs. Lauda

Crash and Burn

Ronin

YouTube:

Truth in 24 II: Every Second Counts

The Battle of the Falcons

12 O’Clock Boys