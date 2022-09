Consejos para encontrar gasolina barata

El precio de la gasolina es una de las preocupaciones principales para los conductores, pues no es un secreto que se encuentra a la alza constantemente. Por ello hoy en Autopistas, para todos aquellos que buscan economizar, te vamos a dar un truco para encontrar las gasolineras con los costos más baratos.



Es bien sabido que el precio de la gasolina varía según el lugar donde se venda, pues depende de factores como la zona en donde se encuentre ubicada la gasolinera y la marca que la distribuya. En México, algunas de las compañías más populares que compiten a lo largo y ancho de todo el país son: Total, Mobil, Shell, BP, Chevron, G500, Hidrosina, OXXO Gas, Repsol y la conocida PEMEX, entre las cuales, se disputan los precios más bajos.



Imagen: Unsplash

Las gasolineras con los precios más baratos

Actualmente existen una gran cantidad de marcas de gasolineras que compiten en todo México para el suministro de este combustible al transporte del país y es que, desde 2017, entró en vigor la reforma que permitió a empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, la importación de gasolina de distintos tipos y marcas, entrando libremente al mercado mexicano para su distribución.



Es por ello que hoy por hoy existe competencia y los precios varían según la marca y la calidad de gasolina que manejan, sin olvidar que, otro de los factores que influye en que el combustible sea más barato o más caro, es la zona en donde se encuentre ubicada la gasolinera y lo cerca o lejos que esté de una terminal de suministro.



A través del último informe presentado por el Gobierno de México en conjunto con la Profeco, se dio a conocer que los precios promedio vigentes en el país, del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2022, colocan a la gasolina regular (también conocida como magna) en un precio promedio diario de 21.94 pesos por litro; la gasolina premium en 24.03 pesos por litro; y el diésel en 23.48 pesos por litro.



Imagen: Pixabay

Truco para encontrar la gasolina más barata según tu ubicación

Existe una manera sencilla en la que los conductores pueden encontrar las gasolineras con los precios más baratos de acuerdo con su ubicación y basta con entrar a una aplicación que seguramente ya tienes descargada.



Waze es la app que te permite encontrar la gasolina más barata y los pasos para conseguirlo son muy sencillos. El primero es descargar la aplicación, si es que aún no la tienes, recuerda que es completamente gratuita; una vez instalada, lo siguiente es ingresar y localizar el ícono de búsqueda que está representado con una lupa.



Una vez ahí, solo queda escribir la palabra “gasolineras” y automáticamente la aplicación arrojará una serie de resultados con las estaciones más cercanas considerando la ubicación actual del teléfono, y no solo eso, sino que además de la distancia a la que se encuentra cada una, señalará el precio de la gasolina regular y, si se solicita más información, también arrojará los precios de la premium y el diésel.



Además, los usuarios de esta aplicación no solo pueden consultar los precios de las gasolineras, sino que también puede contribuir con información de actualización, tanto de las direcciones de las gasolineras como de los precios.

Y si no quieres utilizar Waze, otra alternativa es la página del Gobierno de México donde se pueden consultar los precios de gasolina y diésel según la entidad federativa y municipio. Para ello solo debes de ingresar a www.cre.gob.mx y buscar la zona deseada.

