Las bielas del motor son componentes que se encargan de unir al cigüeñal con el pistón mientras se desplaza de arriba hacia abajo —mecanismo que transforma la combustión en energía mecánica— por lo que están sometidas a esfuerzos excesivos ya que soportan la fuerza producida por la energía

Cuando las bielas fallan pueden provocar que el motor se destruya, por lo que es importante conocer cuáles son las señales de alarma y evitar que el problema se agrave provocando un motor desbielado. Sigue leyendo para conocer cuáles son.

¿Qué provoca un motor desbielado?

(Foto: Unsplash)

Son diversos los motivos por los cuales un motor se desbiela; sin embargo, los más comunes están relacionados con el aceite, el desgaste, las altas temperaturas y el agua.

La fatiga de las piezas puede provocar que se desgaste el metal y se vuelva quebradizo, de acuerdo con la revista It Still Runs, si se usa un mal aceite o si este se encuentra sucio se puede acelerar el proceso.

Si entra agua a la cámara del pistón puede provocar que la biela se doble o se rompa.

La falta de aceite o una mala lubricación también pueden desencadenar graves problemas, ya que las bielas llegan a romperse provocando altas temperaturas. El motor convencional debe de trabajar máximo en un rango entre los 120 y 130 grados centígrados, cuando esta temperatura se excede, puedes desbielar tu motor.

Según Bridgestone también “es muy importante considerar las revoluciones que le inyectes a tu vehículo, ya que estas juegan un papel muy importante en las temperaturas del motor, y el llevarlas a su máximo nivel pueden dañarlo de forma prolongada”.



Un motor desvielado es ruidoso

(Foto: Unsplash)

De acuerdo con mecánicos y la revista It Still Runs, un motor desbielado se puede identificar fácilmente por el sonido que hace. Un sonido hueco que golpetea como una campana puede significar que tu motor no se encuentra en buenas condiciones, ya que las bielas pueden estar totalmente zafadas del pistón. Este ruido es significativo y no es fácil pasarlo por alto.

Es por esto que se recomienda llevar el vehículo con un mecánico para que detecte el problema y lo repare antes de que se agrave y comprometa todo el motor.

Problemas con el aceite: síntomas de un motor desvielado

(Foto: Unsplash)

Al estar bajo un esfuerzo constante, las bielas deben estar lubricadas. De acuerdo con Bridgestone, si el auto no recibe aceite de buena calidad o deja de recibirlo, las bielas se rompen, provocando altas temperaturas y un motor debielado.

Si el gasto de aceite es mínimo puede deberse a una biela defectuosa, según It Still Runs. Es un signo de alarma que la presión del aceite sea demasiado baja, que exista un sobrecalentamiento del motor o que en el tablero se encienda el Check Engine. No dejes pasar por alto estas señales.

El carro ya no arranca

(Foto: Unsplash)

Uno de los síntomas más evidentes de un motor desbielado es que el carro no arranque, o como se dice coloquialmente, que se “amarre”, ya que las altas temperaturas pueden provocar que las piezas se fundan y no permitan que el motor gire.

Puedes comprobar que es un problema con las bielas si al revisar el motor logras ver un agujero en el block por el cual sobresale esta pieza rota. Sin embargo, es conveniente llevar tu auto con un experto para que determine la raíz del problema.

¿Cómo prevenir un motor desvielado?

(Foto:Unsplash)

Bridgestone recomienda cambiar la bomba de aceite del motor, revisar el sistema de refrigeración y usar anticogelante; si es necesario, cambiar el cigüeñal, llevar tu auto a los servicios correspondientes, pero sobre todo no ignorar sonidos extraños ni la luz del tablero que marca el nivel de aceite.

