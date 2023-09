Todos sabemos que cuando se va a realizar un viaje largo en carretera es necesario poner atención a diversos puntos. La presión de las llantas, el correcto funcionamiento de los frenos, que los limpiaparabrisas trabajen bien, los líquidos se encuentren en los niveles adecuados, en fin, que el auto se encuentre en condiciones óptimas. Pero la mayoría no considera un punto relevante: la posición correcta del asiento.

Aunque para muchos la posición del asiento del auto simplemente se basa en la comodidad, lo cierto es que los errores en este rubro son comunes. Por ello en esta ocasión vamos a compartirte las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) de España para evitar accidentes.

La importancia de ajustar correctamente el asiento del auto

La posición del asiento en el auto varía según la altura de las personas y características específicas como el largo de los brazos. Pero no es un tema que deba tomarse a la ligera pues, ante un accidente, puede hacer la diferencia.

Aunque pocos son conscientes de ello, una mala posición del asiento puede ocasionar que un accidente sea fatal, o que las heridas sean mucho más graves. De ahí la importancia de prestar atención a este detalle.

La DGT explica que la distancia del asiento al volante no tiene que ser ni demasiado cerca ni demasiado lejos, ¿cómo calcularla de manera correcta? Simplemente debe permitirte contar con el espacio necesario para tomar el volante con comodidad, los brazos ligeramente flexionados son señal inequívoca de que la postura es correcta.

Por otra parte, las piernas deben quedar semiflexionadas, de manera que sea posible pisar el pedal de embrague a fondo con un movimiento de tobillo.

Respecto a la altura, los ojos del conductor deben quedar a media altura del parabrisas, con visibilidad completa en toda su anchura. Evita que tus muslos queden demasiado cerca del volante e interfieran con el giro de la dirección.

Además, la inclinación idónea del respaldo debe ser casi vertical, de manera que la postura sea cómoda para evitar dolores de espalda y fatiga. No cometas el error de colocar el respaldo demasiado inclinado hacia atrás pues ello resta eficacia al movimiento de los brazos, al reposacabezas y al cinturón de seguridad y puede provocar el llamado “efecto submarino”, es decir cuando el cuerpo se desliza por debajo del cinturón ante un impacto.

Para alcanzar la inclinación correcta del respaldo la recomendación es sentarse apoyando la espalda y los hombros, entonces cerciórate de que tus brazos lleguen al volante solo un poco flexionados y relajados, y que si los estiras puedas apoyar encima las muñecas.

Finalmente procura que la parte trasera de tu cabeza quede sobre el centro del reposacabezas, a unos 4 o 5 centímetros. Es importante decir que no te tienes que apoyar, pues este es un elemento de seguridad y no de confort. De hecho, es tan importante que una posición más baja puede causar lesiones cervicales graves, la parte negativa es que estudios han revelado que hasta el 75% de los conductores no saben cómo colocar correctamente los reposacabezas para evitar un daño cervical.

¿Cómo colocar el volante y el retrovisor del auto?

Además de la correcta posición del asiento hay dos elementos más que considerar para mejorar tu nivel de seguridad: el volante y el retrovisor.

Con respecto al volante, aunque no todos los modelos ofrecen diferentes posiciones de esta pieza, lo importante es ajustar la distancia para que puedas mover los brazos y maniobrar con comodidad.

Al igual que en el caso del asiento, el volante no debe estar ni muy alto ni muy bajo, tus brazos deben estar relajados y medio flexionados, y la espalda y los hombros, apoyados en el respaldo.

Por otra parte, la DGT señala que el espejo retrovisor debe manipularse con la mano derecha y la espalda apoyada, y colocarlo de manera que de una visión completa del parabrisas trasero sin necesidad de mover la cabeza, sino solo desviando ligeramente la mirada.

Respecto a los espejos laterales, deben quedar lo más abiertos posible, con un ángulo que proporcione un campo de visión amplio y elimine los ángulos muertos.

Por último, no te olvides que para que el cinturón de seguridad actúe correctamente debe partir justo por encima del hombro izquierdo y siempre ceñido al cuerpo.

Así que ya lo sabes, la próxima vez que te subas a tu auto, date el tiempo de acomodar bien el asiento y el resto de los elementos para viajar de la manera más segura.

