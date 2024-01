Ya concluyó el 2023 y es momento de pensar en todo lo que deseamos realizar en este año que recién comienza. Pero mientras vas haciendo tus propósitos considera también cuáles son tus responsabilidades, entre ellas, los trámites que se tienen que llevar a cabo a lo largo del año, el primero que seguramente tendrás que realizar con respecto a tu auto será el pago de la tenencia pero también debes estar atento a otros procesos como la verificación vehicular.

La verificación es un proceso que a muchos les resulta tedioso. Sin embargo, es un programa creado para tratar de reducir y controlar las emisiones contaminantes en la Ciudad de México mejorando el ambiente, de ahí la importancia de llevar a cabo este trámite cada semestre.

El programa de verificación vehicular es obligatorio para los vehículos automotores de combustión interna matriculados en la CDMX y otras entidades federativas que de manera voluntaria soliciten el servicio para poder tener libre circulación en la capital.

Únicamente en algunos casos se está exento de este trámite, por ejemplo, si se tiene un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido categoría 1 o 2, un auto con placa de antiguo, o aquellos cuya tecnología impida la aplicación de la norma oficial correspondiente.

Si no estás en ninguno de los supuestos anteriores tienes que conocer el calendario de verificación vehicular que aplica tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México de tal manera que puedas realizar el proceso en tiempo y forma y evitar multas por verificación extemporánea.

Calendario de verificación 2024

Para que realices tu proceso de verificación vehicular a tiempo te compartimos cuál es el calendario para el 2024. Cabe señalar que este aplica tanto para la CDMX como para el Edomex.

Vehículos con engomado rosa, o terminación de placas 7 u 8 deberán verificar en febrero y marzo. Mientras que en el segundo semestre deberán presentarse entre agosto y septiembre.

en febrero y marzo. Mientras que en el segundo semestre deberán presentarse entre agosto y septiembre. Autos con calcomanía roja, o terminación de placas 3 o 4, deben realizar el trámite en marzo y abril. Para el segundo semestre septiembre y octubre son los meses en que deben verificar .

con calcomanía roja, o terminación de placas 3 o 4, deben realizar el en marzo y abril. Para el segundo semestre septiembre y octubre son los meses en que deben . Modelos con engomado verde, o terminación de placas 1 o 2, verifican en abril y mayo. Para el segundo semestre de 2024 les corresponde octubre y noviembre.

en abril y mayo. Para el segundo semestre de 2024 les corresponde octubre y noviembre. Finalmente, los autos con calcomanía azul, o terminación de placas 9 o 0 podrán verificar en mayo y junio. Mientras que en el segundo semestre deberán realizar el trámite en noviembre y diciembre.

Finalmente te recordamos que en caso de no realizar este proceso a tiempo serás acreedor a una multa que en el caso de la CDMX y el Edomex asciende a 2 mil 75 pesos y es probable que dicha cantidad aumente con la llegada del 2024. Además, si no realizas este trámite no podrás circular libremente y tu vehículo podría ser remitido al depósito vehicular conocido como corralón.

Así que no lo olvides, verifica a tiempo para evitar sanciones y contribuir al cuidado del medio ambiente en la zona metropolitana.

