La División M de BMW se ha encargado, por años, de colocarse como una de las opciones más interesantes si lo que estamos buscando es un automóvil con prestaciones arriba de lo común y que tenga un cierto enfoque a la competitividad. Y sí, tanto Audi como Mercedes-Benz tienen en su catálogo variantes RS y AMG respectivamente, pero BMW ha buscado diferenciar sus productos con una puesta a punto digna de probarse en circuito.

Por si fuera poco, aún dentro de la División M hay categorías dependiendo los retoques de cada modelo. Actualmente, aquellos que ostenten la nomenclatura “Competition” son de los más radicales de la marca, con mejoras en el motor, suspensión, chasis y electrónica.

En ese sentido, BMW ha crecido su catálogo M con opciones para todo mundo. Desde compactos diseñados para los puristas como el M2, hasta vehículos familiares con más de 600 caballos de fuerza como los X5 y X6 M Competition, mismos que fueron presentadas de manera oficial esta semana en México.

Para esto, BMW organizó un evento llamado Road To M Town, en el que pudimos poner a prueba algunos del modelos que la División M tiene en los pisos de venta hoy en día. La asignación fue al azar y nos tocó manejar en el trayecto de ida el BMW X6 M50i y de regreso el BMW M4 de generación pasada que está por despedirse de nuestro país.

Hablando del X6 M50i, podemos destacar la imponencia que imprime en el camino. Sus proporciones con parte frontal crecida, tomas de aire más grandes y líneas agresivas en los laterales y trasero hacen de esta camioneta una de las más atractivas si nos agrada el diseño alemán.

Esta es la primera vez que la X6 estrena una variante M50i desde su llegada en 2007, y lo hace combinando a la perfección los sentimientos de lujo y deportividad al manejar. Al no ser un M como tal, la suspensión es más blanda y las respuestas no son tan buscas, pero no por eso es lento.

El motor V8 que se encuentra bajo el cofre dota de 530 caballos de fuerza, se dispone de tracción integral xDrive y la transmisión automática de 8 velocidades ayudan a este bólido de 2,200 kilogramos a acelerar de 0 a 100 en poco más de 4 segundos.

Eso sí, a pesar de la buena configuración de la tracción integral en modo Sport Plus, el peso de la camioneta y dimensiones no la hacen la más ágil en la carretera, mostrando algo de subviraje al momento de querer atacar curvas a altas velocidades. El eje trasero se percibe sólido al buscar el vértice de la vuelta, pero los neumáticos delanteros comienzan a perder agarre mientras más se le exige.

En el caso del BMW M4, se trata de la generación pasada que aún se vende en nuestro país, pues el completamente nuevo diseño con parrilla controversial todavía no llega a México.

El BMW M4 es, desde nuestro punto de vista, una de las interpretaciones más puras de lo que hace bien la Division M: autos divertidos de manejar. Altura baja, tracción trasera, asientos tipo cubo, indicadores análogos y un gran motor de seis cilindros en línea bajo el cofre son más que suficiente para sacarte un par de sonrisas en el camino.

Este bloque proporciona 425 caballos de fuerza, que se emparejan a una transmisión de doble embrague con 7 velocidades. El andar es duro, pero es un precio mínimo a pagar que se te olvida al pisar el acelerador y tomar con singular agilidad caminos revirados.

No obstante, el haber manejado estos dos vehículos no era el plato fuerte del evento, pues llegamos a M Town con la intención de conocer a detalle los nuevos X5 M y X6 M Competition.

Si bien no fue posible ponerlos a prueba en esta ocasión, es importante resaltar que se tratan de las variantes Competition, lo que habla de lo importante que es México para la División M.

Ambas camionetas comparten mecánica, usando como base el motor V8 de los alemanes al que han retocado para alcanzar la nada despreciable cantidad de 625 caballos de fuerza y 553 lb-pie de par.

Al ser un modelo M, la estética del vehículo recibe algunos cambios que van desde tomas de aire frontales más grandes, una parrilla especial, rines de mayor tamaño y cuatro salidas de escape con un difusor discreto pero funcional.

Cabe mencionar que la tracción integral de los X5 y X6 M Competiton echa mano de los mismos componentes que encontramos en el M5 pero, a diferencia de ese modelo, no se puede seleccionar solamente la propulsión del eje trasero por temas de seguridad.

Los precios arrancan en $2,315,000 pesos para el X5 M Competition y $2,415,000 para el X6 M Competition y ya pueden ser ordenados en cualquiera de los distribuidores de BMW y agendar una cita mediante su página web para conocer el modelo.