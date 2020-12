Manejar un auto de lujo es una experiencia a la que no todas las personas pueden acceder debido a los precios en los que oscilan estos modelos, ya que adquirir un vehículo lujoso nuevo podría significar un gasto de millones de pesos.

No obstante, no siempre es necesario pagar elevadas cantidades para tener un carro lujoso, ya que comprar un auto de lujo usado es una alternativa que incluso puede resultar más económica que adquirir algunos compactos.

Leer también: Autos de lujo que fueron olvidados

Ventajas de comprar un auto de lujo usado

Comprar un automóvil de lujo usado en lugar de un automóvil compacto nuevo podría dar un mayor estatus al propietario. Un nuevo Nissan Versa o un Ford Focus simplemente no tendrá la misma presencia que un BMW Serie 7 o un Mercedes-Benz Clase S, incluso si los autos cuestan lo mismo.

Otra razón para comprar un automóvil de lujo usado es que normalmente el vehículo cuenta con mejores materiales y características interiores que las que ofrecen los fabricantes de automóviles convencionales, de acuerdo con Car Sales Base, compañía de compra y venta de autos en Estados Unidos.

( Foto: Unsplash)

Además, estos coches suelen ser de mayor calidad que sus homólogos convencionales en muchos sentidos. Los materiales utilizados en su fabricación suelen ser de mayor calidad, y los diseños, aunque suelen ser más vanguardistas, son de mejor nivel.

Un automóvil de lujo usado puede en algunos casos ser más costoso que un compacto nuevo, aunque un automóvil compacto nuevo sufrirá una depreciación más alta que un vehículo de lujo que tiene varios años, ya que el modelo de lujo ya ha perdido la mayor parte de su valor. Eso significa que el automóvil de lujo usado probablemente valdrá más cuando el propietario decida venderlo, indica Autotrader, sitio de compra y venta de autos usados o nuevos.

Leer también: Autos de lujo más vendidos en México

Aquí te contamos cuáles son algunos autos de lujo usados que son más baratos que algunos compactos nuevos.

Lexus LS400

Al comienzo del milenio, el Lexus LS400 definía lujo y confiabilidad. El Lexus LS400 2000 tiene un robusto motor V8 de 4 litros y actualmente está a la venta por el increíble precio de 2,500 dólares (unos 50,000 pesos) en el portal de compra y venta de vehículos usados o nuevos Car Gurus.

Audi A8

( Foto: Pixabay)

El Audi A8 es otro automóvil popular de lujo que se puede encontrar en el mercado a un bajo costo. El Audi A8 modelo 2013 cuenta, en sus versiones normales, con dos motores de gasolina, seis cilindros y ocho velocidades. Actualmente, este vehículo usado se ofrece por 450,000 pesos en el portal web Semi Nuevos, un precio inferior al de compactos como el 86 de Toyota, que cuesta 543,000 pesos.

Leer también: ¿Cuántos autos de lujo se podrían vender en México?

BMW Serie 7

(Foto: Pixabay)

Otro auto de lujo popular de BMW es el serie 7, el cual fue un éxito instantáneo entre fanáticos y clientes desde su lanzamiento hace casi 10 años. La serie 7 de BMW 2012 tenía un V8 de 4.4 litros que produce 400 caballos de fuerza. Este auto de lujo usado oscila en un precio de 577,900 pesos en el portal de compra y venta Semi Nuevos.

Cadillac CTS

Cadillac es una marca especializada en autos de lujo. Entre sus vehículos, el Cadillac CTS 2014, usado, se vende actualmente a un precio de 349,000 pesos. Este modelo cuenta con un motor V6 y transmision automatica, y por supuesto es mucho más económico que un compacto nuevo como el i30N de Hyundai cuyas cotizaciones alcanzan hasta 981,000 pesos.

Rolls-Royce Silver Spur

( Foto: Pixabay)

Manejar un vehículo Rolls-Royce sin duda te dará una experiencia de ensueño. El Rolls-Royce Silver Spur de 1994 puede hacer realidad esta fantasía soñada por muchos usuarios. Actualmente este modelo usado se vende por 19,950 dólares (cerca de 400,000 pesos) aunque se sabe que esta marca tiene altos costos de mantenimiento.

Considera que comprar un auto de lujo usado tiene una desventaja con la cual tendrán que lidiar los interesados en adquirir este tipo de vehículos. Se trata de los costos de mantenimiento y reparación, los cuales no siempre son económicos, igualmente, las piezas del automóvil no son baratas, advierten Autotrader y Car Buying and Selling, empresas de compra y venta de vehículos.