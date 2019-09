Así fue la primera victoria de Schumacher

Un año después de su prometedor debut en la Fórmula 1, Michael Schumacher se llevó su primera bandera a cuadros en el Gran Premio de Bélgica de 1992. Desde aquel 30 de agosto, "todos sabíamos, en nuestro subconsciente, que la próxima superestrella estaba creciendo", como alguna vez dijo Gerhard Berger.

Aunque ya no era un completo desconocido, el piloto alemán, de entonces 23 años de edad, sorprendió al apoderarse del tercer cajón de la parrilla en Spa, solo detrás del dominante Nigel Mansell (Williams) y de Ayrton Senna (McLaren). Pero eso solo era el principio...

A bordo de su Benetton, 'Schumi' batalló casi desde la largada con el otro Williams, Riccardo Patrese, quien más tarde disputaría la punta con su compañero Mansell dado que la estrategia de Senna, subestimando la lluvia, no fue fructífera.

A falta de 14 vueltas y nuevamente ubicado en el tercer lugar, el 'Káiser' se salió de la pista y, con los neumáticos llenos de césped, fue rebasado con facilidad por su coequipero Martin Brundle.

El alemán ingresó de inmediato a pits y aprovechó para cambiar sus gomas de lluvia por unas secas. Tres vueltas después, al comprobar que el asfalto se secaba a gran velocidad, Mansell hizo lo propio, pero salió por detrás de Schumacher.

Y aunque el británico recortó diferencias rápidamente, el rendimiento de su motor no le alcanzó para arrebatarle el triunfo al de Benetton, quien todavía se dio el lujo de marcar el mejor tiempo de la tarde a cinco giros del final. Al podio subió acompañado por los dos volantes de Williams, escudería que, a la postre, ganó el campeonato de constructores de 1992.





Además de ser el escenario de su presentación en la máxima categoría y de su primera victoria, el Gran Premio de Bélgica fue el lugar donde Michael Schumacher conquistó su histórica séptima corona de Fórmula 1, en 2004. Aquella vez, le bastó con ser segundo (detrás de Kimi Räikkönen) para asegurar el título.

We can’t mention the #BelgianGP without talking about @Schumacher

Who can forget those magical scenes of his championship crowning moment in 2004?!#essereFerrari pic.twitter.com/ufWNG9B0Ea

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 28, 2019