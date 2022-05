Así es el camión eléctrico y autónomo que puede recorrer 800 km

Cada vez es más común ver que por las carreteras de muchas partes del mundo circulan vehículos eléctricos, la innovadora propuesta automotriz de los últimos años que han llegado para revolucionar la historia automovilística y también la de logística pues hay un nuevo camión eléctrico que puede recorrer 800 kilómetros de manera autónoma.



La creación de este nuevo camión eléctrico es de la empresa de hardware para autos, Solo Advanced Vehicle Technologies, que asegura haber construido el vehículo eléctrico Clase 8 más avanzado de la historia. Conoce por que dan esa afirmación.

SD1 el primer camión eléctrico de Clase 8

El SD1 es un camión eléctrico de Clase 8 diseñado para una conducción autónoma que elimina al humano a bordo gracias a su batería de larga distancia. Además, está equipado con una serie de sensores que permiten el correcto funcionamiento de dicho sistema de conducción sin asistencia.



Al ser un camión de Clase 8, con un peso bruto vehicular de 14,969 kilos, de acuerdo con la clasificación de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, está calificado para el transporte de cargas muy pesadas a larga distancia.



Innovando con su nueva creación dirigida para la industria del transporte de carga, la empresa Solo AVT describe su proyecto de la siguiente manera: “El camión SD1 Clase 8 es el futuro del transporte de mercancías. Es hermoso, seguro, eficiente, totalmente autónomo e intransigente en su diseño e ingeniería. Solo AVT está en una posición única para lograr sus objetivos con un equipo que comprende una gran experiencia en el diseño y la ingeniería de vehículos autónomos y eléctricos de batería”.



Características del camión eléctrico SD1 Clase 8

El camión eléctrico SD1 Clase 8 es considerado un modelo único por su sistema de propulsión eléctrica a batería. Sin embargo, eso no quiere decir que se está reemplazando un sistema de propulsión diésel convencional con baterías, sino que se trata de un nuevo diseño puesto a prueba por primera vez.



“Estamos repensando cada faceta del camión: engranajes, diseño de frenos, disposición del sistema de batería y aerodinámica. Cada decisión que tomamos se enfoca en maximizar la eficiencia y construir el camión más seguro y ecológico jamás creado con el tipo de redundancia de sistemas que solo se encuentra en la industria aeroespacial”, se lee en la descripción de la página web de Solo AVT.



Entre sus características, la propuesta más ambiciosa que revela este nuevo camión eléctrico es que está diseñado para su conducción autónoma, por lo que no cuenta con asiento de conductor, pantalla de indicadores, parabrisas, ni volante, ya que no se espera que haya algún humano dentro del SD1.



También destaca que es capaz de recorrer 800 kilómetros con una carga completa de su batería, es decir el equivalente a ir de la Ciudad de México a Manzanillo. La compañía afirmó además que este camión eléctrico es compatible con cargadores rápidos y también puede utilizar las redes de carga ya existentes.

Otra característica es que es independiente del remolque, lo que significa que puede transportar cualquier cosa; está diseñado para integrarse con todos los andenes de carga estándar; y puede transportar un peso equivalente al de los camiones Clase 8 convencionales.

