Uno de los factores tecnológicos que más se usan en los autos modernos es la conectividad vía Android Auto o Apple CarPlay según el teléfono de cada persona. Esto permite tener ciertas aplicaciones directamente en la pantalla del auto, lo que facilita la interacción entre ambos.

Como es de esperarse en un producto tecnológico, constantemente reciben actualizaciones, y Android Auto, que es parte de Google, ahora incluye nuevas apps enfocadas a la productividad que se podrán usar al volante. Tanto autos con Google integrado, como aquellos que se conecten al sistema del auto podrán usarlo.

Para personas ocupadas

Conectarse a juntas de trabajo mientras se maneja es una idea peligrosa por la atención que requieren ambas tareas. A pesar de ello, todos conocemos a personas que lo han hecho y Google sabe que es una realidad.

Para resolver esto, la última actualización de Android Auto permite descargar y usar WebEx by Cisco y Zoom. La primer pregunta al respecto es, ¿qué seguridad tengo de no chocar si quiero ver la cámara? ¿Dónde está la cámara si mi auto no tiene? La respuesta es sencilla, pues solamente permitirá conectarse con audio y, de acuerdo con Google, las notificaciones para unirse a una reunión serán fáciles de usar para evitar distracciones al volante.

Estas son nuevas apps que se podrán usar en Android Auto.

Por otro lado, también habrán apps de entretenimiento siempre y cuando el auto esté detenido. Como contexto, incluso el hecho de conectar Android Auto por primera vez obliga a tener el freno de mano puesto y, en algunos casos, la transmisión en Parking o neutral según sea el caso.

Inicialmente, autos con sistemas de Google nativos en las pantallas, como Polestar, Volvo o Renault, podrán descargar Prime Video para ver películas o series. Nuevamente, solamente cuando el auto esté detenido, con la idea de usarlo al cargar las baterías o esperar a alguien.

Hola, llave digital

También, Google busca desarrollar más llaves digitales para no tener que cargar la llave física. La conectividad con Android Auto y ciertos parámetros de verificación permitirán a los dueños de autos usar su celular también como llave, pero esto aún se encuentra en fase de desarrollo.

