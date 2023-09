El robo de autos es un delito que continúa siendo una de las preocupaciones más grandes de la población mexicana. Por lo que en ésta ocasión te decimos en qué horarios, días de la semana y estados se ha registrado un mayor robo de vehículos en México durante el primer semestre del año.

Así que de acuerdo con el informe estadístico realizado por la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPEV), el estudio que abarca del mes de enero hasta julio de 2023, revela las cifras sobre las entidades, la hora y los días en los que se roban más autos.

En lo que va del año, mayo fue el mes que lanzó una mayor cifra de vehículos robados ocupando el primer lugar en el listado comparativo de ANERPEV, seguido de marzo, junio, abril, julio, enero y febrero.

¿A qué hora roban más autos?

El índice más bajo de este delito se registró en un horario de madrugada entre la media noche y las 7 de la mañana con el 18%, lo que revela que son las horas menos elegidas por los delincuentes para el robo de vehículos. Mientras que a partir de las 7 de la tarde hasta la medianoche, fueron las horas que registraron un porcentaje del 23%, así que el horario nocturno tampoco es el preferido para este tipo de delito.

En cuanto al horario vespertino, el informe reveló un porcentaje del 28% entre las 12 del día y las 7 de la tarde. Y finalmente, el horario en el que se registraron un mayor número de robos de autos fue entre las 7 de la mañana y las 12 del día con el 31%.

Por lo que las horas en las que se registró una mayor incidencia en el robo de vehículos fueron el horario matutino y vespertino, es decir, entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde.

¿Qué día roban más autos?

La ANERPEV informa que el día de la semana en el que el delito de robo de autos reporta una menor incidencia es el domingo, seguido del sábado, el lunes y el jueves. Pero si te preguntas cuál es el día en el que ocurre este delito con más frecuencia, es el martes, así como el miércoles y viernes.

¿En qué estados roban más autos?

En cuanto a los estados que registraron un mayor robo de vehículos, el Estado de México ocupa el primer lugar en lo que va del año 2023, en el periodo que abarca del mes de enero hasta julio.

En el listado de las cinco entidades de México con una mayor incidencia en el robo de autos, le siguen al Edomex, el Estado de Puebla con el segundo lugar. En tercer, cuarto y quinto lugar está Jalisco, Guanajuato y Michoacán, respectivamente.

Medidas para prevenir el robo de auto

La Fiscalía General del Estado de Jalisco, afirma que la mayoría de los robos de vehículos ocurren cuando los autos permanecen estacionados durante mucho tiempo y por lo regular son forzados con algún tipo de instrumento, por lo que recomienda las siguientes medidas para prevenir el robo de autos.

Evita estacionar tu auto en lugares obscuros y despoblados, en zonas comerciales solitarias que estén a punto de cerrar, así como en sitios donde se reúnan grupos de personas con actitud sospechosa. Usa una ruta diferente al trasladarte de un lugar a otro, es decir, no conduzcas por el mismo trayecto siempre para que tu recorrido no sea predecible y no dejes tu coche estacionado durante mucho tiempo en el mismo lugar.

También puedes instalar en tu auto un sistema de seguridad como alarmas, cortacorrientes, bastón de seguridad en el volante o candado. Verifica que las puertas y ventanas de tu vehículo queden debidamente cerradas con los seguros puestos; no dejes la llave puesta ni el auto encendido. Y de preferencia estaciona tu coche en lugares iluminados y transitados, de preferencia utiliza los estacionamientos.

