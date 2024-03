El Honda City, como su nombre insinúa, viene a responder a uno de los segmentos más competidos de nuestro país, que es el de los sedanes subcompactos de uso citadino. En este apartado, la lista de vehículos es extensa y uno de lo que ya lleva varios años es el Honda City, recién renovado con un extra de tecnología y diseño para adaptarse a las necesidad actuales.

De aspecto más bien conservador, el City destaca una línea acuñada con faros y calaveras alargados, adornados con la parrilla cromada del lenguaje de diseño anterior de Honda aunque adaptado para ofrecer un rostro actual, voladizos largos en la cajuela, y la modificación del aspecto de las fascias para darle un toque más deportivo.

El modelo de acceso a Honda se renovó y lo manejamos por 1,500 km.

Los cambios por fuera

Para el rediseño del Honda City 2024 cambia al exterior el tramado de la parrilla anteriormente mencionada así como un pequeño alerón integrado a la tapa de la cajuela en negro, que hace juego con los espejos en el mismo color. Los rines, aunque de mismo diseño que antes, ahora están pintados en color humo.

De igual manera, estrena un color azul marino que lo hace ver elegante, y se suma a la paleta de tonos clásicos, con blanco, negro y gris además de un rojo que es el más vivo de todos.

El modelo de acceso a Honda se renovó y lo manejamos por 1,500 km.

Lee también Dodge Charger Daytona 2024: el primer muscle car eléctrico del mundo

Para viajar

La distancia entre ejes está dispuesta para crear un habitáculo bastante amplio en la plazas traseras en lo ancho, longitud y a lo alto, mas no es así en los asientos delanteros, pues están bastante elevados del suelo y se sienta una proximidad con el techo algo desconcertante, más en el asiento del pasajero que no tiene ajuste de altura, no así el del conductor que tiene un rango aceptable de ajustes, y esto dicho de gente de talla chica, se puede evitar rozar la cabeza con el techo reclinando el respaldo. También, la altura de la base del parabrisas está muy adelante y arriba, causando algo de espacio muerto en el tablero y un poco de dificultad para dimensionar el frente del City al maniobrar durante los primeros instantes. El volante tiene un diseño moderno y ergonomía buena, con un rango de ajustes amplio y con paletas para la transmisión, control crucero, audio, pantalla del cuadro de instrumentos y sistemas de seguridad los cuales discutiremos más adelante.

En cuestión tecnológica contamos con el equipo que se espera de Honda y precio del City, el cuadro de instrumentos esta dividido en una pantalla que muestra el tacómetro y la computadora de viaje así como los ajustes del vehículo, la pantalla principal, de 8 pulgadas, tiene una interfaz sencilla, de concepción un tanto desfasada a los productos japoneses o americanos de la marca.

El modelo de acceso a Honda se renovó y lo manejamos por 1,500 km.

No se siente tan bien integrada en sus gráficos ni por su inclinación hacia adelante, que causa dificultad de visión cuando el Sol apunta directamente. Los botones físicos se ven ajenos al resto de la botonería del interior, pero sí se cuenta con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto así como doble puerto USB lo cual es agradecido. La calidad de sonido de parte del sistema de audio con 6 bocinas es aceptable para reproducir la gran mayoría de géneros musicales que tengamos en nuestro celular.

Seguridad completa

Honda hizo énfasis en las asistencias de conducción y seguridad como el control de crucero adaptativo, ajuste automático de luces altas, alerta de frenado, conservación de carril, mitigación de colisión frontal y cambio de carril, así como cámara de reversa y lateral al accionar la direccional del pasajero, que se refleja en la pantalla principal, interrumpiendo el contenido mostrado, lo cual llega a ser incómodo cuando se está al pendiente de la navegación, por ejemplo.

Esto lleva a un punto que podría ser mejorable con el City y es la integración de sistemas como las asistencias a conducción que si bien no son muy intrusivas, no están tan bien ejecutadas como quisiera, puesto que funcionan de forma un tanto inconsistente, como por ejemplo la mitigación de carril sólo funciona en tramos bien señalizados. La alerta de colisión frontal avisa en la pantalla de instrumentos con una alerta con visual y sonora antes de aplicar los frenos. Algo a lo que hay que acostumbrarse es al abatimiento de los espejos eléctricos, que no es automático, y sólo funciona con la ignición encendida.

El modelo de acceso a Honda se renovó y lo manejamos por 1,500 km.

Lee también Los autos más seguros de 2024

Caballo de batalla

En el apartado dinámico se comporta como se pensaría para un auto de su categoría, pues el motor con sus 119 HP es suficiente para su uso diario en ciudad y carretera, cuya transmisión CVT también es silenciosa y no se siente lenta como otros autos de su categoría. Por su naturaleza, se empeña en mantener el motor en un rango un relativamente alto en carretera lo cual llega a molestar un poco por la sonoridad que se genera y no se complica con modos de manejo pero puede ser controlada con las paletas del volante si se desea exprimir un poco más el motor.

Por su parte, la suspensión está pensada para el confort de marcha, y en ese apartado cumple. Recordemos su orientación citadina, lo cual causa algo de balanceo en curvas, pero algo natural sin que se sienta inestable a ritmos de velocidad elevados, en la cual si acaso se siente algo de flotación del eje delantero. Hablando sobre consumos mantuvimos un consumo alrededor de los 15 km/l a ritmos de autopista y subida prolongada tras poco más de 1,500 kilómetros recorridos con dos personas y equipaje.

El modelo de acceso a Honda se renovó y lo manejamos por 1,500 km.

El punto que da para pensar sobre el City es el precio, $463,900, puesto que en su versión tope es el más caro del segmento y aunque está bien armado, bien equipado, es seguro y eficiente, está alrededor de lo que cuestan autos del segmento superior, como un Toyota Corolla LE o un Volkswagen Jetta Comfortline.

Recibe todos los viernes Hello Weekend,nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters