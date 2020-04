Hay autos que de la pantalla chica o grande saltan al corazón de los espectadores, bien sea por su particular diseño (como la Bedford CF 1972 que transportaba a Scooby Doo y al resto del equipo de Misterio a la Orden) o por su personalidad (como Kitt, el increíble Pontiac Firebird 1989).

Pero existen otros coches a los que les bastó estelarizar un solo capítulo para inmortalizar su paso por algunas de las comedias más populares del mundo. Estos son algunos ejemplos:

Plymouth Barracuda 1967

Cómo olvidar cuando el protagonista de 'Malcolm in the middle' adquiere "a un precio ridículo" este modelo en color rojo con vivos en negro. Malcolm se enamoró del carro a primera vista, a pesar de sus múltiples y evidentes fallas.

El personaje interpretado por Frankie Muniz se obsesiona con su reparación e invierte cientos de dólares en un nuevo alternador, filtros y hasta en un auto-bra. Incluso, su hermano Reese y su amigo Stevie recurren a un grupo llamado 'Adictos a los autos' para tratar de ayudarlo.





Porsche 911 Carrera Cabrio

En la sexta temporada de 'Friends', Joey encuentra las llaves de este vehículo en Central Perk. En primera instancia, piensa en dejar una nota en el parabrisas; no obstante, al estar cerca de tan ostentoso modelo, comprueba que es un excelente aliado para llamar la atención de las mujeres.

Joey se toma en serio el papel de dueño del Porsche e, incluso, lo encera con esmero mientras acapara las miradas de los transeúntes, hasta que regresa el verdadero propietario y se lo lleva.

Para aferrarse a la mentira, el carismático hombre que lanzó a la fama a Matt LeBlanc se viste de pies a cabeza con prendas alusivas a la marca de Stuttgart y en la calle acomoda unas cajas de cartón que simulan ser el icónico coche alemán cubierto por una funda.





Pontiac Fiero 1988

'Arriverderci, Fiero' es uno de los episodios más divertidos de 'How I Met Your Mother'. En él, Marshall está emocionado porque su auto llegará a los 200 mil kilómetros, pero justo se le descompone a falta de mil metros.

En lo que esperan en el taller, él y sus amigos recuerdan anécdotas que vivieron a bordo del Fiero, lo que, a la postre, ayuda a su dueño a tomar la decisión de deshacerse de él para que "muera con dignidad". Entre los recuerdos destaca cuando Ted intenta enseñarle a conducir a Barney, a quien le aterra pisar el acelerador.

British Leyland Mini 1000 1976

Aunque el Mini de Mr. Bean salió en repetidas ocasiones a cuadro, hubo algunos capítulos en los que sobresalió. Uno de ellos es cuando Rowan Atkinson quiere eludir el pago del estacionamiento y su plan es escapar en cuanto algún conductor pretenda entrar y, por ende, se levante la pluma.





Toyota Prius

En The 'New Adventures of Old Christine', Julia Louis-Dreyfus (reconocida también por sus actuaciones en comedias de la talla de 'Seinfeld' y 'Veep') interpreta a una madre divorciada que no para de meterse en problemas y que dice frases tan locas como "Yo no soy racista. Manejo un Prius".

En el capítulo 'Crash', de la segunda temporada, Christine impacta su amado vehículo con la Hummer de una de sus archienemigas en la escuela de su hijo. Por eso, se ve en la necesidad de rentar un carro, pero lo único que está disponible es una lujosa SUV.