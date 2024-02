A partir de este año, el Servicio de Administración Tributaria se apoyará en la inteligencia artificial para evitar la evasión fiscal en sus distintas formas y como herramienta para seguir recuperando adeudos de contribuyentes, los cuales llegaron a 2.3 billones de pesos al cierre de 2023.

La tecnología se aplicará en todo el universo tributario, de manera que sobre personas físicas y morales se instrumentarán modelos de analítica de grafos y de machine learning.

