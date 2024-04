El gobierno del presidente López Obrador recibió con más de 368 mil millones de pesos el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP, 279 mil 770 millones de pesos) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de la Entidades Federativas (FEIEF, 88 mil 722 millones de pesos).

Sin embargo, al paso de los años el gobierno fue gastando e inyectando dinero a ambos fondos, que son instrumentos que permiten compensar posibles disminuciones en la captación de ingresos.

