Adria Arjona dice que no límites. La joven hija de Ricardo Arjona asegura que para ella ser actriz significa darlo todo. “No tengo límites, yo soy actriz y lo que venga, si es un buen director, un buen guión, yo confío, doy mi alma, lo más bonito y lo feo también, lo doy todo. No creo en los límites”.

Con 23 años, Adria ya consiguió aparecer en series como Unforgettable, Person of Interest y actualmente tiene un papel en True Detective, de HBO, que estrena capítulos todos los domingos a las 22:00 horas.

Dando los primeros pasos en su carrera artística, Adria explica que para ella el apellido Arjona no es un peso y reconoce que su padre sí le ayudó en un principio.

“Yo soy la fan número uno de mi papá, estoy superorgullosa de que mi apellido sea Arjona.

“Mi papá me ha ayudado. Al principio, porque él me subió a un escenario y me enseñó este mundo, me aconsejó a leer los grandes libros, él me dio las herramientas”, dice.

Hace unos días se anunció que la actriz de origen puertorriqueño protagonizará la serie Mago de Oz, que producirá la NBC. Sin, embargo, para ella lo más importante es que le den chamba y que pueda ser respetada.

“Yo lo que más quiero es que me respeten, que puedan ver de lo que soy capaz y que me sigan dando oportunidades”, agrega.

Policías y ladrones. En la serie True Detective, Arjona da vida a Emily, la novia de uno de los policías protagonistas. Para la actriz este tipo de papeles son importantes porque están más allá de un estereotipo de los latinos. “Es un orgullo que el mercado americano esté abriendo las puertas a mujeres y hombres latinos y que vean que no es solamente la ‘mamacita’; pero está bien que estén abiertos a la latina natural que tiene cosas buenas y malas, el mercado latino también está entendiendo que no todas somos así, que algunas somos penosas”.

Su llegada a la producción de HBO para unirse al talento de Collin Farrell, Rachel McAdams y Vince Vaughn fue el desafío más grande, por encima de su desempeño en la serie.

“Fue un reto llegar a este show de televisión, pero ya estando aquí uno se siente en familia y trabaja en equipo, no se siente un reto, es más bien como estar en casa. El desafío más bien fue entrar”, comenta.

Adria comenzó su carrera en el modelaje y poco a poco fue encontrando la oportunidad de acudir a castings mientras trabajaba de anfitriona en los bares de Nueva York. Actualmente, la joven vive en Los Ángeles en donde sigue buscando proyectos.

“Me siento muy suertuda, yo siento que no me lo creo. Estoy muy feliz por cómo la gente está reaccionando a la serie. Me siento muy orgullosa de ser parte de un show como este, porque las cosas que hace una producción como esta son elegantes y con mucha profundidad”, dice.