“Ya no se da línea a los estados desde Segob”

La Secretaría de Gobernación dialoga con los congresos estatales para alcanzar un acuerdo político que conlleve a la realización de un Código Penal Nacional, homologar todos los tipos penales sobre los delitos existentes y lograr un combate real.

El subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, ya tuvo la primera reunión con al menos 24 de los 32 presidentes de lo que sería la Junta de Coordinación Política en cada Congreso estatal.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Peralta aseguró que Gobernación no busca dar línea a las entidades federativas y tampoco invadir soberanías. Eso, defendió, es cosa del pasado, y hoy existen el diálogo y los acuerdos.

Al referirse a lo que recién ocurrió en el Congreso de Tabasco, en el que se aprobó la denominada Ley Garrote, Ricardo Peralta aseveró que no se criminaliza la manifestación, sino la extorsión y por ello la propuesta de un Código Penal Nacional.

En el caso de Baja California, el segundo de a bordo de la secretaria Olga Sánchez Cordero expresó que el Congreso local simplemente legisló y se puede señalar que se trata de un tema moral, de ética, pero eso no está señalado en la Constitución. Para él es un tema muerto.

¿En qué se concentra hoy?

—Son muchos temas los que tenemos en la Subsecretaría de Gobierno, tienen que ver con la relación con los congresos, tiene esta relación que ver la política interior en las entidades federativas, relación de todo el gobierno federal , las organizaciones sociales. Estamos teniendo reuniones extraordinarias en la Secretaría de Gobernación, cosas inéditas.

¿Como cuáles?

—Tuvimos una reunión con los presidentes de las juntas de Coordinación Política de todos los congresos del país, juntamos a 24 de 32 congresos. Constituimos la Mesa Nacional por la Gobernabilidad Legislativa y es permanente.

¿En la Segob buscan dar línea o invadir poderes?

—Es un absoluto respeto no sólo a la división de poderes, sino a los órdenes de gobierno. Es una invitación institucional que ellos han aceptado y es empezar a ponernos de acuerdo, y romper con esos fantasmas del pasado de otorgar línea desde Gobernación, eso no existe más. Buscamos el acuerdo político, no puede volver a ocurrir el que tengan leyes por cada uno de los tipos penales del Código Penal Federal. Debemos codificar, propuse ir pensando en la discusión de un Código Penal Nacional, pensar en una codificación nacional donde integremos todos los tipos penales.

No estar, por ejemplo, con esta ley que autorizaron y que aprobaron los legisladores en Tabasco. Le han llamado Ley Garrote y yo creo que de manera equivocada. Considero que esta ley, como algunas otras no van en contra de la libertad de expresión, sino de la extorsión. Lo que ocurre en particular en Tabasco es que cierran una carretera, toman una instalación y piden 500 mil pesos para liberar, eso es extorsión en términos lisos y llanos.

Existe el diálogo político. La extorsión está ya tipificada...

—Para eso existen los acuerdos políticos que podríamos eventualmente, por ejemplo, codificar en el Código Penal Nacional, porque entonces ya no necesitaría el estado de Tabasco su Código Penal, un acuerdo nacional donde tengamos una sola legislación para todo el país, con respeto al federalismo, al municipio, a los estados.

¿Una Ley Garrote nacional?

—No necesariamente, porque a lo mejor la mayoría no va con esa posibilidad de que sea un tema donde se prohíban las manifestaciones, que no es el caso de esta ley. Se prohíbe, aunque eso está tipificado, la extorsión.

En el caso de Baja California, ¿Gobernación le entra?

—Mi opinión personal, en expresión libre de nuestras ideas, podemos diferir, pero yo creo que dentro de la soberanía y libertad que tienen los legisladores con base en sus atribuciones y facultades constitucionales de legislar, hicieron esta modificación constitucional. Cualquiera diría que es antidemocrático, inmoral, poco ético, esas tres no están en la ley, en sus atribuciones. Y tampoco en la boleta se establece el término por el cual están eligiendo a un candidato, viene el nombre del candidato y del partido.

¿Es criticable? Sí, muy criticable; sin embargo, hasta el día de hoy ninguno de los seudoconstitucionalistas y multiplicados opinólogos que hay ya en todos los medios de comunicación y en redes sociales ha podido decirnos un artículo de la Constitución federal que se haya violentado.

Es un tema muerto para mí. Es un tema polémico, se tiene que seguir trabajando en él.

¿Ha hablado con el gobernador Francisco Vega?

—De este tema no.

¿Hasta dónde cabe lo jurídico y dónde la moral?

—Nunca se encuentran, porque la moral es absolutamente un tema de carácter personal. Podemos hablar de la Cartilla [Moral], si quisiéramos entrar a ese ámbito, es una sugerencia, se distribuyó de manera pública por parte del Estado mexicano a manera de sugerencia.

¿Al Estado mexicano le corresponde sugerir?

—Claro, sin duda. Yo creo que un buen gobierno sugiere normas de conducta dentro de un tema de universalidad.

¿Cuántos conflictos hay actualmente en el país?

—Tenemos 184 conflictos sociales importantes. La gran mayoría de ellos con años sin solucionarse, en efecto, todos heredados, no hay un solo conflicto dentro de este gobierno de la Cuarta Transformación que se haya suscitado del 1 de diciembre a la fecha.