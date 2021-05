Guardando favorito...

Zidane, técnico del Real Madrid, aseguro que no hay milagros en el futbol y que los resultados buenos o malos, son por la constancia del equipo, el esfuerzo y compromiso. "Para nada, todo lo contrario. Estamos aquí por nuestro trabajo. En el fútbol no hay milagros, no existen". #RealMadrid #Zidane #ChampionsLeague