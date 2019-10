Venezolanos acusan malos tratos al ingresar al país vía aérea

Venezolanos que viajan a México vía aérea, comenzaron a denunciar que cuando arriban a distintos aeropuertos en el país, principalmente en Cancún y Ciudad de México, son maltratados por personal del Instituto Nacional de MIgración (INM) que al final no les permiten el ingreso al país pese a que cumplen con todos los requisitos de ley.

Reinaldo Díaz Ohep, Representante de la Comisión de Política Exterior en la Asamblea Nacional de Venezuela, y quien actualmente está en México, envió una carta a la Secretaría de Relaciones Exterios (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM) en donde denunció un incremento en denuncias hechas por ciudadanos venezolanos, que acusan abusos por parte de funcionarios migratorios y algunas aerolíneas mexicanas, en distintos aeropuertos de territorio mexicano.

"Sin justificación legal alguna retienen, deportan o niegan el libre tránsito de nuestros ciudadanos", expresó Díaz Ohep en el escrito.

En un video que difundió a través de redes sociales, Carlos Sánchez, un joven venezolano de 23 años, con residencia legal en Chile, denunció que llegó al aeropuerto de Cancún, Quintana Roo¿ presentó todos los documentos que se solicitan para ingresar a México: pasajes de avión de ida y vuelta; una carta de invitación por parte de un mexicano; cartas de antecedentes no penales tanto en Venezuela como en Chile, entre otros.

"Llegué lleno de expectativas y con la necesidad de conocer el país", relató.

Carlos denunció que fue una mujer quien le revisó los documentos, le hizo preguntas y terminó por llevarlo a una habitación en donde se encontraban más ciudadanos venezolanos. Relató que le hicieron despojarse de sus pertenencias incluida la ropa.

En el escrito dirigido a Canciller;iba y el Instituto Nacional de Migración, Reinaldo Díaz Ohep lanzó el rechazo a cualquier agresión o maltrato hacia los ciudadanos venezolanos por pare de autoridades de migracion en México.

"Instamos a las autoridades de inmigración, aeropuertos, líneas aéreas aclarar sus por;ticas de viaje e informar a los usuarios oportuna y veraz ente sobre las mismas, para evitar el uso discrecional de las normas que amenazan y violentan derechos fundamentales de los ciudadanos", detalló.

Se dio a conocer a los ciudadanos venezolanos que si bien no se cuenta con todos los medios para atender las denuncias, se trabaja en alianza con organizaciones no gubernamentales las que de manera constante reciben y procesan casos, los cuales se hacen llegar a las autoridades competentes.

"Agradecemos la colaboración prestada por parte de las autoridades para atender las denuncias y nos ponemos a su total dipsosición para encontrar soluciones conjuntas.

"Ahora bien, ante el incremento y la gravedad de los casos, solicitamos la apertura de vías más expeditas para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos que transiten o arriben a los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polìticos y el Derecho Internacional Humanitario", escribió Díaz Ohep.

